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影／媽祖繞境滿街警察 淡水男騎車不戴帽還掛「一眼假」車牌
三級古蹟淡水福佑宮媽祖廟昨天舉行平安繞境，大街小巷都有警察疏導交通，1名男子卻在員警面前不戴安全帽騎機車，被攔下一眼認出懸掛假車牌，涉犯行使偽造特種文書罪，還被開4張罰單最高可處7萬1400元罰鍰。
昨天媽祖年度遶境，淡水警分局動員163名警力搭配16名義交疏導交通維持秩序，上午10時許，31歲張姓男子卻在淡水國小旁中山、文化路口，當著員警面前騎機車不戴安全帽停等紅燈，立刻被叫到路旁盤查。
他支支吾吾辯解：「我感冒頭痛才沒戴安全帽！」但被員警一眼認出懸掛假車牌，查證發現原來去年9月因拒絕酒測被開罰18萬元、當場扣車、吊扣牌照2年、吊銷駕駛執照3年內不得考領。
張男坦承為了騎車通勤工作，上網訂製購買假車牌，員警告知涉犯刑法行使偽造特種文書罪，當場逮捕、扣車，警詢後移送地檢署，且依未戴安全帽、駕照被吊銷仍騎車、無照駕駛、使用偽照車牌，共開4張罰單，最高可處7萬1400元罰鍰。
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