台中梧棲男子疑穿越馬路遭撞 頭部重創送醫不治
台中市梧棲區今天凌晨發生死亡車禍，1名63歲楊姓男子疑因穿越文化路二段道路時，遭一部行駛內車道的自小客車撞上，男子頭部重創送醫不治，警方初步了解，駕駛無酒駕，調查釐清肇事原因。
台中市梧棲區文化路二段今天凌晨1時許發生車禍，清水警分局調查指出，63歲楊姓男子疑穿越馬路時遭車輛撞擊，男子頭部有外傷，現場無呼吸心跳，救護人員急救後送醫。醫院醫護人員搶救後不治。
警方初步調查，王姓駕駛經酒測無酒精反應，當時他行駛在內車道，研判楊男應是穿越馬路時遭車輛撞擊，詳細事故原因及肇責，有待調查釐清。
警方呼籲，行人應遵守相關交通規則，穿越道路時應注意左右來車，在夜間駕駛車輛應減速慢行並隨時注意車前狀況。
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