影／囂張男六福村停車場飆車甩尾嗆警察 網狂酸：只比腳踏車快一點

六福村兒童連假推「未滿18歲」免費優惠，不少家長帶著孩子入園遊玩，不過24歲劉男昨傍晚5時許，竟不顧其他遊客安危，在六福村停車場高速繞圈飆車甩尾。警方趕抵現場，囂張的劉男還嗆警堅不下車，最後仍被警方依公共危險現行犯逮捕送辦。

有網友在臉書「竹北人有事嗎」貼出影片，畫面只見劉男駕駛銀色轎車，在六福村停車場上高速繞圈甩尾，輪胎和地面摩擦發出刺耳尖銳的聲響，離譜行徑全被一旁遊客拍下。警方到場時，劉男堅持不下車，還質疑警方妨害隱私、沒有公權力，甚至嗆警「我跟你耗，我時間很多」，但最後仍被警方壓制在地逮捕。

新埔警分局表示，劉男駕駛銀色轎車購票入園後，不顧大眾安全，在停車場甩尾、蛇行等危險駕駛行為，引起民眾圍觀，警方接獲報案後，立即趕赴現場，在熱心民眾協助下成功圈圍帶返企圖逃離現場的劉男，訊後依公共危險罪嫌移送新竹地檢署。

六福村表示，針對該起事件，園方在第一時間即通報警方，並以遊客安全為優先考量，除調度園區主管同仁們至現場將圍觀遊客疏導至安全區域，並調度園區內各式工程車及貨車至現場協助確保遊客安全，直至警方抵達現場後協助警方包夾共同制伏，後由警方帶回調查，園方陸續疏散遊客離園。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，大批留言狠酸劉男車技「這水準只是比腳踏車快一點點而已」、「這不叫甩尾，叫磨輪胎」、「哪裡有甩尾？轉圈圈轉到壞掉了」、「就一直繞圈圈，在那自我感覺良好挺低能的」、「車技那麼爛還拿出來丟臉」、「有病吼！就去醫院找醫生，不要放棄治療」。

也有網友幽默表示，「他沒有甩尾，只是在開車找不到車位」、「這種買菜車有引擎聲沒速度」、「前輪打滑跟甩尾差很多喔」、「爛胎噪音說是甩尾」、「這不叫甩尾，叫耍低能」、「結局真療癒」。