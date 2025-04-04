年輕母偷產子丟空屋致死 臨床心理師：安全網遺漏的脆弱家庭

嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前，昨天發現1名男嬰陳屍紙箱，警方找到母親，依遺棄致死罪法辦，嘉檢晚間向法院聲押，法院駁回，母親無保請回，身心狀況讓人憂心。擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，依生母背景家庭狀況研判分析，是社會安全網遺漏的脆弱家庭。

林姿吟說，男嬰生母已婚，育有1名學齡前小孩，丈夫長期在外，男嬰生母隱瞞家人懷孕事實，無產檢紀錄，在家中產子，未告訴在外工作丈夫及同住父母，也未對外求助，一生完孩子就不打算要，看來孕程中沒有迎接新生命的喜悅準備，生母現在情緒激動是問題藏不住了，怕被責怪。

依據行政院核定強化社會安全網計畫內容「脆弱家庭定義」是指：家庭因貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等易受傷害的風險或多重問題，造成物質、生理、心理、環境的脆弱性，而需多重支持與服務介入的家庭。

林姿吟指出，這個家庭可能家庭支持系統可能出現狀況，因此婦女懷孕卻不敢，或不知向同住家人提及，而同住者竟也都沒有發現。不管懷孕婦女是認知或是情緒上無法接受懷孕事實，看起來是沒有人能在平日關照她的身心狀況，以致於遇到問題得獨自面對。

在認知或情緒狀態無法發揮功能及調節時，就可能會因為衝動或掩飾問題而做出觸法行為。所以一些社會安全網可能遺漏脆弱家庭，很需要鄰居或村里幹事隨時掌握狀況。