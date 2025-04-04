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竹縣邀網民瀏覽「打詐儀錶板」 每周抽獎帶走警察皮皮獅

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

為增強防詐知識，提高民眾識詐免疫力，新竹縣政府警察局與新竹縣觀光形象大使「皮皮獅」合作，即日起至4月27日，邀請民眾瀏覽警政署「打詐儀表板」網站吸收防詐知識並並參加抽獎活動，就有機會將限量版可愛的警察「皮皮獅」玩偶帶回家。

新竹縣吉祥物「皮皮獅」具有活潑親切的形象，因為台灣好行觀光巴士獅山線孕育而生，長年在新竹縣內帶領無數遊客穿梭縣內各大觀光景點，深受大小朋友的喜愛。新竹縣政府警察局獲得官方授權，特製穿著警察制服的「皮皮獅」玩偶作為本次抽獎禮品，可愛又特殊的造型，具有收藏價值。

竹縣警局公布今年3月份「打詐儀表板」詐欺數據，統計共計受理346件，較2月份受理253件略為增加。警察局分析，主因是因2月份天數較少且適逢春節連續假期所致，分析3月份受理數前3名為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」及「假買家騙賣家詐騙」，其中「假投資」詐騙的財損金額仍是所有類別中最高，占總財損將近6成。

為喚起防詐意識，新竹縣政府警察局舉辦「全民反詐 慧眼『獅』英雄」宣導活動，即日起至4月27日止，民眾只需按照簡單操作步驟，瀏覽警政署「打詐儀表板」專屬網站（https://165dashboard.tw/city-case-summary），並且將詐騙案例故事截圖上傳至警察局臉書粉絲專頁「竹縣警好客」活動貼文下方留言，即可參加網路抽獎，每周都會送出三隻限量的警察「皮皮獅」玩偶，活動資訊請上新竹縣政府警察局臉書專頁查詢（https://www.facebook.com/hchpb.gov/?locale=zh_TW）。

警察局局長宣介慈再次呼籲，詐騙手法日新月異，防詐意識不可少，一旦聽見「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高報酬」等關鍵字，絕對是詐騙手法；投資請務必循合法管道，遇有可疑詐騙訊息，請立即撥打「165反詐騙專線」查證。

為增強防詐知識，提高民眾識詐免疫力，新竹縣政府警察局與新竹縣觀光形象大使「皮皮獅」合作。圖／警察局提供
為增強防詐知識，提高民眾識詐免疫力，新竹縣政府警察局與新竹縣觀光形象大使「皮皮獅」合作。圖／警察局提供
即日起至114年4月27日止，邀請民眾瀏覽警政署「打詐儀錶板」網站吸收防詐知識並並參加抽獎活動，就有機會將限量版可愛的警察「皮皮獅」玩偶帶回家。圖／警察局提供
即日起至114年4月27日止，邀請民眾瀏覽警政署「打詐儀錶板」網站吸收防詐知識並並參加抽獎活動，就有機會將限量版可愛的警察「皮皮獅」玩偶帶回家。圖／警察局提供

新竹 詐騙 警察

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