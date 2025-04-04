苗栗三義透天厝凌晨火警 年輕勇媽抱女兒跳樓逃生骨折

苗栗縣三義鄉勝興村二十份附近一處透天厝民宅今天凌晨0點44分發生住宅火警，屋內33歲賴姓婦人抱著一歲半女兒從2樓往外跳樓逃生時受傷，母女都送醫，火警發生原因待調查。

苗栗縣消防局表示，今天凌晨0點44分接獲火警通報，派遣三義、銅鑼、苗栗、特搜及第 一大隊共12車26人趕往，現場為4層樓RC建築物，消防人員到達時，地下室1樓到2樓已有火舌冒出，屋內當時已無人受困，火勢漸延燒到整棟透天厝。

火警發生後，屋內賴姓婦人抱著一歲半的女兒往外跳樓逃生，意識清楚但疑似有骨折傷勢，由救護車送往台中澄清醫院，小女孩並無明顯傷勢，但受到驚嚇，家屬一開始表示不用送醫，後來自行送往澄清醫院檢查。