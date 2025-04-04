六旬婦清晨離院失蹤 台南、高雄警聯手沿路查行蹤…4小時速尋回

六旬林姓婦人長期居住台南安南區康復之家，昨晨6時許自行離開後失蹤；妹妹發現她失聯，擔心其病情不穩，可能發生意外，下午1時許焦急向高雄警方報案。台南市警三分局獲報後透過監視器鎖定行蹤，約4小時在台江大道與育英街口尋獲，讓家人安下心來。

經了解，林婦長期居住在康復之家，昨展趁機構人員未注意時獨自離開，妹妹發現姊姊失聯後，試著找尋其下落，仍無所獲，妹妹心急如焚趕忙向高雄市三民二分局民族路派出所報案協尋。

台南市警三分局獲報後，立即通知線上警力加強協尋，並由安佃、顯宮派出所通力合作，分別調閱監視器，在下午5時40分鎖定林婦最後出現在台江大道、育英街一帶。

安佃所長鄭宗民與巡佐謝坤宏在附近梭巡，最後終於在台江大道、育英街口發現她獨自徘徊，上前確認身分後，隨即帶返派出所保護通知家屬並協助撤尋。她表示，清晨外出至今，整日未進食，飢餓難耐。員警也掏腰包購買麵食，供她充飢食用。