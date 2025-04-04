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新生兒箱屍案…20多歲生母情緒不穩 嘉縣社會局關懷訪視

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

昨天1名男嬰陳屍嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前紙箱，警方找到男嬰的20多歲生母，依遺棄致死罪嫌法辦，嘉義地檢署晚間向法院聲請羈押，法院考量無羈押必要性駁回聲請，母親無保請回，身心狀況讓人憂心，縣府社會局立即指派社工，前往母親住家訪視關懷輔導。

社會局說，男嬰遺棄紙箱致死案發後，社會局立即與警方保持聯繫，並指派社工關懷案家，除安撫案家人情緒外，並請其妥適照顧其他家人，全案檢警調查中，說明兒童及少年福利與權益保障法相關規範，以及可能涉及相關法律，請案家人陪伴案母。

布袋警分局說，有名布袋鎮民昨天上午徒步到住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋的洗衣精紙箱，上前查看驚見紙箱內有1名已死亡赤裸男嬰。經調閱附近路口監視器畫面、逐戶訪查，昨天下午找到有地緣關係男嬰生母。

男嬰生母已婚，育有1名學齡前小孩，丈夫長期在外，男嬰生母隱瞞家人懷孕事實，無產檢紀錄，在家中產下男嬰後，不知如何處理，抱男嬰至廢棄民宅內，後來她曾前往察看，發現男嬰已無氣息，趁黑夜把男嬰放紙箱移置廢棄民宅前。

社會局持續追蹤檢警偵辦結果，除提供案家屬悲傷輔導外，並評估協助案家喪葬補助及聯結相關資源。社會局籲請社會各界，倘若有發現父母無力撫養子女或經濟陷困，請鼓勵父母勇於向社會局尋求協助，為兒童最佳權益，社會局將協助提供生活安置照顧或媒合適合的收寄養家庭，陪伴孩子健康平安長大。

嘉義縣出生足月男嬰被放在紙箱棄置廟旁廢棄民宅，警方昨天循線找到20多歲生母，但她情緒相當不穩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣出生足月男嬰被放在紙箱棄置廟旁廢棄民宅，警方昨天循線找到20多歲生母，但她情緒相當不穩。記者黃于凡／翻攝

嘉義 家人 紙箱

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