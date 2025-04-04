新生兒箱屍案…20多歲生母情緒不穩 嘉縣社會局關懷訪視

昨天1名男嬰陳屍嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前紙箱，警方找到男嬰的20多歲生母，依遺棄致死罪嫌法辦，嘉義地檢署晚間向法院聲請羈押，法院考量無羈押必要性駁回聲請，母親無保請回，身心狀況讓人憂心，縣府社會局立即指派社工，前往母親住家訪視關懷輔導。

社會局說，男嬰遺棄紙箱致死案發後，社會局立即與警方保持聯繫，並指派社工關懷案家，除安撫案家人情緒外，並請其妥適照顧其他家人，全案檢警調查中，說明兒童及少年福利與權益保障法相關規範，以及可能涉及相關法律，請案家人陪伴案母。

布袋警分局說，有名布袋鎮民昨天上午徒步到住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋的洗衣精紙箱，上前查看驚見紙箱內有1名已死亡赤裸男嬰。經調閱附近路口監視器畫面、逐戶訪查，昨天下午找到有地緣關係男嬰生母。

男嬰生母已婚，育有1名學齡前小孩，丈夫長期在外，男嬰生母隱瞞家人懷孕事實，無產檢紀錄，在家中產下男嬰後，不知如何處理，抱男嬰至廢棄民宅內，後來她曾前往察看，發現男嬰已無氣息，趁黑夜把男嬰放紙箱移置廢棄民宅前。