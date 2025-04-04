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疑買車糾紛！高雄兩派人追逐當街私刑 引一堆警車到場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市楠梓區德賢路與德惠街口昨天深夜當街發生鬥毆事件，兩派人馬在街頭追逐停車，其中3、4名男女持球棒囂張在馬路中央當街K人，一名男子被打得頭破血流逃竄，警網獲報趕抵；警方初步調查，疑雙方有買車糾紛，在橋頭巧遇引發追逐後鬥毆事件。

轄區楠梓警分局漏夜調查鬥毆事件的原委，並已帶回數名男女釐清案情，傷者已送醫治療。

臉書社團「左營楠梓人」昨晚有網友貼文指，「戰場，那麼會打嗎？」附上的影片畫面顯示馬路兩旁有不少人，其中有滋事者、圍觀民眾，路口有3輛警車，中間還有閃燈的救護車。

有網友留言附和指，「超多台警車的啦」、「故意撞擊攔人應該是仇人相遇吧」、「這是哪兒的古惑仔」、「3個人拿棒球棍打人」；另有目擊者指出，有人被打得頭破血流。

另有一段影片在社群流出，只見3、4名男女持球棒追著一名男子，男子被打得頭破血流，坐在路中央的斑馬線，對方仍不放過他，當著停等紅燈的汽機車面前扭打，緊接著追到馬路另一頭，一對持球棒的男女再持球棒狠Ｋ男子，行徑非常囂張。

高雄市楠梓區德賢路與德惠街口昨天深夜當街發生鬥毆事件，兩派人馬在街頭追逐停車後，有男女當街持球棒狠Ｋ男子受傷，警網和救護車趕抵現場。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」
高雄市楠梓區德賢路與德惠街口昨天深夜當街發生鬥毆事件，兩派人馬在街頭追逐停車後，有男女當街持球棒狠Ｋ男子受傷，警網和救護車趕抵現場。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」

鬥毆

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