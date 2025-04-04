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嘉義男嬰被遺棄紙箱內致死 檢方聲押生母遭駁回

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義縣出生足月男嬰被放在紙箱棄置廟旁廢棄民宅，警方昨天循線找到22歲張姓生母，警詢後依遺棄致死罪嫌移送。聯合報記者黃于凡／翻攝
嘉義縣出生足月男嬰被放在紙箱棄置廟旁廢棄民宅，警方昨天循線找到22歲張姓生母，警詢後依遺棄致死罪嫌移送。聯合報記者黃于凡／翻攝
嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前面昨天發現1男嬰陳屍紙箱內，警方今天找到生母，警詢後依遺棄致死罪嫌移送，檢方晚間複訊後，向嘉院聲請羈押。嘉院考量無羈押的必要性駁回聲請。

嘉義地方法院表示，男嬰生母坦承全部犯行，考量其經濟條件甚差，無法具保，遭檢察官聲押，確實難以達到逃亡的經濟能力。而她尚需要扶養幼女及父母，感情上確實有強烈羈絆，雖涉犯重罪，應無逃亡疑慮。

嘉院指出，男嬰生母棄置嬰兒，在知悉死亡後，為其清洗，甚至放到乾淨的紙箱內，大致符合她所要表達送行的心意，難以認為是湮滅證據。最後考量刑事訴訟法意旨，被告生產後未滿2月，如無必要則不得羈押，因此，駁回檢察官聲請羈押。

嘉義地檢署指出，檢察官晚上複訊後，男嬰生母涉及遺棄致死等罪嫌，認為有高度逃亡可能性，以及有湮滅證據事實，向嘉義地方法院聲請羈押。男嬰預計9日進行解剖，釐清確切死因。

布袋警分局表示，一位布袋鎮民昨天上午徒步至住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋的洗衣精紙箱，上前查看驚見紙箱內有1名赤裸男嬰，立即通報警消，因男嬰已明顯死亡未送醫。

檢警指出，昨天下午相驗，男嬰赤裸，無任何掩蓋衣物，初步檢視無外傷，身上已有屍斑，臍帶未切除，加上附近住戶並無聽到啼哭聲，懷疑男嬰是死亡後被棄置現場。

接獲報案後，警方昨天調閱附近路口監視器畫面，並無發現可疑人車。透過傳統方式逐戶訪查，今天下午找到有地緣關係的男嬰生母。男嬰生母已婚，育有1名學齡前小孩，丈夫長期在外。

警方表示，男嬰生母因身材微胖，刻意隱瞞家人懷孕事實，也無產檢紀錄，她日前在家中產下男嬰後，因不知如何處理，偷偷抱著男嬰至廢棄民宅內，後來她曾前往察看，發現男嬰已無氣息，趁黑夜把男嬰放紙箱內並移置廢棄民宅前。（編輯：陳彥鈞）1140403

嘉義 死亡 紙箱

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