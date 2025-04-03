影／基隆自小客擦撞機車撞斷路燈 一片凌亂女騎士送醫
基隆安一路、西定路口今晚9點多，一輛自小客在中山派出所附近與一輛機車擦撞後，撞上路邊一根路燈桿，路燈攔腰斷裂，現場一片凌亂，40多歲女騎士擦傷送醫，男駕駛並未酒駕，肇事責任由警方調查釐清。
基隆消防局今晚9點多接獲報案，西定路市警第四分局中山派出所前，一輛自小客車撞斷路燈，救護車將一名40多歲女性送往基隆長庚醫院救治。員警到場發現是自小客車與機車擦撞後，失控再猛烈撞斷路邊路燈。
市議員宋瑋莉說，駕駛疑路不熟撞斷一根路燈，整個攔腰斷裂，路燈倒在騎樓內，所幸沒有打到人。市議員施偉政表示，今晚9點多一輛自小客行經安一路、西定路口時撞倒路燈，造成交通大堵塞，警方立即到場處理，並疏導交通。
警方調查，自小客與一輛機車擦撞後，撞斷路邊一根路燈桿，男駕駛並未酒駕，女騎士送醫，肇事責任由警方調查釐清。市府工務處晚間到場處理被撞斷路燈，進行切割移除。
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