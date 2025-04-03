高雄重機撞行動豪宅法拉利 騎士眼神死成吉卜力夯圖

一輛有「行動豪宅」之稱的超跑法拉利愚人節當天傍晚在高市前鎮區一處路口準備左轉，被直行的黃牌重機撞上，騎士翻滾在地受傷，眼神絕望的畫面在網路瘋傳，還被製成吉卜力夯圖。警方初判肇責是轉彎法拉利未禮讓重機所致。

這場2200萬Purosangue法拉利和價值約30萬的390Adventure鋼絲框版本的黃牌重機對決的車禍，發生在4月1日傍晚5時許，當時法拉利在高市前鎮區建盛街左轉復興三路，和直行的黃牌重機發生相撞。

當時重機騎士在空中翻了一圈後重摔落地，法拉利的左側車頭嚴重凹陷，騎士受傷但後來起身，車禍過程被附近監視器錄下PO上臉書社團「爆廢公社」。

只見重機騎士後來癱坐在他人準備的塑膠紅椅上，似乎因為撞上「行動豪宅」的法拉利懊惱，呆滯的眼神絕望死透，畫面引發網友熱議；還有網友引用最近爆紅的吉卜力風格生成圖片。

有網友直指騎士「萬念俱灰」具現化了；有網友則指「又有一位孝子誕生了」、眾人留言悼念上香、「法拉利車主備著一張椅子是有意義的，隨時怕有人昏倒」、「貴賓席」；有網友則惋惜地指，「Purosangue車主才剛牽車不到20天。

由於事發當天剛好是愚人節，有網友指重機騎士「笑都笑不出」、「他今天發文說撞到法拉利估計沒人相信」、「成為負二代」、「吃力」。

轄區前鎮警分局指出，駕駛法拉利的吳姓男子（36歲）當時由建盛路由南向北左轉復興三路，與騎乘黃牌重機直行復興三路的邱姓男子（25歲）發生碰撞，吳男無受傷，邱男則身體多處擦挫傷，後被送醫，仍住院治療中。