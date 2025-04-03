將滿月男嬰裝箱丟廟旁致死 22歲生母罪嫌重大遭檢聲押
嘉義縣布袋鎮東宮廟附近一處廢棄民宅昨出現棄嬰，男嬰被放在紙箱內死亡多時，檢方相驗確認男嬰身長47公分已足月，警方今天找到22歲張姓生母，檢方今晚複訊完畢，認為張母罪嫌重大，涉犯重罪且有滅證之虞，向法院聲請羈押。
據了解，男嬰身長47公分已足月，肚子上臍帶有剪過，但尚未風乾脫落，被發現時放在紙箱內，全身發紫、僵硬明顯死亡，檢方排定4月9日解剖，警方今天找到22歲生母，但她情緒不穩定，未清楚交代案情，後續將由檢方釐清死因及案情。
檢方表示，張姓生母有遺棄男嬰嫌疑，涉嫌遺棄致死罪，因犯罪嫌疑重大，涉犯重罪且有高度逃亡可能性，也有滅證事實，詳細遺棄男嬰原因仍須調查釐清，今晚複訊完畢後，向法院聲請羈押。
警方表示，張姓生母情緒不穩，對案情交代不清，檢方昨天完成相驗，發現案情仍有諸多疑點待釐清，4月9日將在嘉義市立殯儀館對男嬰解剖，基於婦女保護原則，俟確認死因後另行發說明案情。
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