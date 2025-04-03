害妻女命喪火場成焦屍 新北狠心夫涉縱火羈押獲准

新北市鶯歌區昨天一場惡火奪走母女2命，狠心夫涉縱火，警詢後今天依放火及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北檢方訊後今天下午聲請羈押禁見，新北地院今晚裁准羈押但不禁見。

據了解，59歲黃姓男子被逮後說詞反反覆覆，昨天第一時間於警詢時曾坦承在房間內持打火機燒塑膠等雜物，今天又改口辯稱，是他離開後才失火，不知道為何會起火。

但黃男卻對身上放有4個打火機，及對衣服有3處被燒破洞痕跡，也交待不清楚，還說他是返回火場救火，但有承認夫妻2人間關係不佳，不滿常被老婆欺負。

因新北地檢署檢察官昨晚已核發拘票執行拘提，警詢後今天中午移送新北地檢署複訊。檢察官訊問後，認黃男涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施之虞，今天下午向新北地院聲請羈押禁見。