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清明掃墓不用火 北市消邀職棒啦啦隊宣導防災

中央社／ 台北3日電

清明連假，台北市消防局今天呼籲，為防範墓地火災發生，民眾前往墓地祭祖掃墓要謹記「除草不用火」等5要點，並特邀職棒啦啦隊參與防災宣導園遊會，促提升民眾防災意識。

消防局今天透過新聞稿表示，隨著清明節到來，許多民眾準備前往墓地祭祖掃墓，為防範墓地火災發生，呼籲掃墓時可採用5種方式，不使用火源以確保安全無虞。

首先，「除草不用火」，動手清理墓地，將雜草裝進垃圾袋，避免焚燒引發火災；「不焚燒紙錢」，可選擇「以功代金」、「以米代金」等替代方式；「不燃放鞭炮」，使用手機播放電子爆竹聲，安全又方便。

以及，「不亂丟菸蒂」，務必確實熄滅並妥善丟棄，防止火星引燃雜草；「垃圾要帶走」，掃墓後將垃圾帶走，維護墓地整潔，減少可燃物堆積。

消防局提到，為提升市民防災意識與應變能力，今天也特別攜手遠東SOGO百貨舉辦「士林區社區防災宣導園遊會」，並特邀中華職棒味全龍啦啦隊DragonBeauties小龍女進行開場表演。

同時，現場設有許多趣味又富有教育意義的互動攤位，包含「住宅保命神器（住警器宣導）」、「住宅防火安全」、「爐火瓦斯安全站」、「煙霧迷宮」、「C哈學習（急救教學）」及「立坑救助」等，讓大小朋友都能親身操作、體驗，學習防災知識與自救互救的重要性。

此外，現場也有防火宣導車及地震體驗車，讓民眾親自練習滅火器操作，並體驗地震震撼，強化面對災害的應變能力。

消防局表示，百貨商場為民眾日常生活中不可或缺的重要場所，無論平日還是假日，逛街購物人潮總是絡繹不絕，所以特別聯手百貨公司一起推動防災教育，希望透過趣味活動將防災知識變得簡單又好玩，凝聚企業與民眾的防災意識，共同為社區的防災基礎扎根。

清明節 火災

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