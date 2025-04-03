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23歲男從屏東離家⋯一路茫然走到台南 深夜在馬路徘徊
23歲章姓男子日前離家後，竟一路茫然徒步從屏東市走60公里到台南市中西區；家屬聯繫不上，焦急報警，轄區台南市警第二分局員警透過手機定位，前往附近搜尋，昨晚發現章正在馬路上徘徊，將他帶回派出所，通知家屬接回，章的母親抵達時，不斷致謝。
章姓男子近日情緒低落，前天上午8時許步行離家出走，不知去向，母親多次聯繫，章都未接電話；家屬找不到人，非常擔心，昨天晚間8時許前往屏東警分局海豐派出所請求警方緊急協尋。
警方根據章姓男子手機發話位置，發現章位於台南市中西區附近，通報台南警方在基地台定位附近搜尋；轄區第二警分局南門派出所警員張訓銘、吳宗懋獲報，前往搜尋約半小時，順利在北區小北路尋獲章姓男子，當時章深夜站在大馬路上，來回跨越安全島。
員警見章姓男子神情低落，口中唸唸有詞，上前安撫開導；由於天氣寒冷，員警擔心章身體不適，勸說他到派出所休息，並聯繫章的母親報平安。據了解，章從屏東住家出門，竟一路步行約60公里，走到台南市中西區，詢問他為什麼，章也說不出所以然。
警方呼籲，民眾應珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構就診或撥打生命線1995求助、衛生福利部24小時安心專線1925、張老師專線1980尋求協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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