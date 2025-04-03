聽新聞
0:00 / 0:00
國道違規跨越雙白線釀3車追撞 網譏「經典五股交流道三寶」
國道1號北向五股交流道前方路段，昨天下午有1輛客貨車，不明原因從出口車道往左違規跨越雙白實線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上。客貨車彈回原車道又撞上前方轎車，被網友譏諷是「經典五股交流道三寶」。
北向五股交流道因車流量大，除了經常性塞車，過去也常出現橫跨多車道或槽化線的「螃蟹車」、以及插隊、任意切換車道等多種違規樣態，是國道警方重點取締路段，高速公路局且加裝科技執法儀器加強監控。
昨天下午4時許，63歲蕭姓男子駕駛白色客貨車，原本在出口輔助車道左線排隊依序緩進，不明原因突然向左跨越雙白實線違規變換車道，被左後方高速行駛在通往汐五高架輔助車道，由65歲陳姓男子駕駛的銀色MPV休旅車猛烈撞上。
白色客貨車左側2片車門鈑件瞬間被掀掉、輪胎磨破，車輛往右回彈撞上前方由64歲馬姓男子駕駛的轎車，緩緩滑行至輔助車道右線停下，造成3車事故、2線出口車道全被堵死，後方車輛紛紛繞開通行。
因僅蕭男左手臂輕微挫傷，警方依簡易事故排除，現場於下午5時2分拖吊完成恢復正常通車。後方車輛的行車記錄器拍下完整車禍過程，事後貼上YouTube頻道WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，蕭男駕駛行為被譏諷是「經典五股交流道三寶」，網友紛紛留言批評違規害人。
國道警方呼籲，行車應遵守標誌、標線、號誌，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故的違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害。不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言