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國道違規跨越雙白線釀3車追撞 網譏「經典五股交流道三寶」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向五股交流道前方路段，昨天下午有1輛客貨車，不明原因從出口車道往左違規跨越雙白實線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上。客貨車彈回原車道又撞上前方轎車，被網友譏諷是「經典五股交流道三寶」。

北向五股交流道因車流量大，除了經常性塞車，過去也常出現橫跨多車道或槽化線的「螃蟹車」、以及插隊、任意切換車道等多種違規樣態，是國道警方重點取締路段，高速公路局且加裝科技執法儀器加強監控。

昨天下午4時許，63歲蕭姓男子駕駛白色客貨車，原本在出口輔助車道左線排隊依序緩進，不明原因突然向左跨越雙白實線違規變換車道，被左後方高速行駛在通往汐五高架輔助車道，由65歲陳姓男子駕駛的銀色MPV休旅車猛烈撞上。

白色客貨車左側2片車門鈑件瞬間被掀掉、輪胎磨破，車輛往右回彈撞上前方由64歲馬姓男子駕駛的轎車，緩緩滑行至輔助車道右線停下，造成3車事故、2線出口車道全被堵死，後方車輛紛紛繞開通行。

因僅蕭男左手臂輕微挫傷，警方依簡易事故排除，現場於下午5時2分拖吊完成恢復正常通車。後方車輛的行車記錄器拍下完整車禍過程，事後貼上YouTube頻道WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，蕭男駕駛行為被譏諷是「經典五股交流道三寶」，網友紛紛留言批評違規害人。

國道警方呼籲，行車應遵守標誌、標線、號誌，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故的違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害。不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

白色客貨車昨天在國道1號北向五股交流道前方路段，突然往左違規跨越雙白線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上，左側2片車門鈑件瞬間被掀掉、輪胎磨破，車輛失控往右回彈，又撞上前方轎車。記者林昭彰／翻攝
白色客貨車昨天在國道1號北向五股交流道前方路段，突然往左違規跨越雙白線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上，左側2片車門鈑件瞬間被掀掉、輪胎磨破，車輛失控往右回彈，又撞上前方轎車。記者林昭彰／翻攝
鐵灰色轎車被客貨車追撞，車尾嚴重毀損，幸好駕駛沒有受傷。記者林昭彰／翻攝
鐵灰色轎車被客貨車追撞，車尾嚴重毀損，幸好駕駛沒有受傷。記者林昭彰／翻攝
銀色MPV休旅車閃避不及，高速撞上違規跨越雙白實線的客貨車，休旅車右前車頭嚴重損毀，前輪撞斷脫落。記者林昭彰／翻攝
銀色MPV休旅車閃避不及，高速撞上違規跨越雙白實線的客貨車，休旅車右前車頭嚴重損毀，前輪撞斷脫落。記者林昭彰／翻攝
白色客貨車昨天在國道1號北向五股交流道前方路段，突然往左違規跨越雙白線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上。客貨車彈回原車道又撞上前方轎車，釀成3車事故。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
白色客貨車昨天在國道1號北向五股交流道前方路段，突然往左違規跨越雙白線，被左後方疾駛而來的休旅車撞上。客貨車彈回原車道又撞上前方轎車，釀成3車事故。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

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