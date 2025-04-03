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上午發生規模4.9地震 南市消防兒童節宣導如何避難

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

明天是兒童節台南市消防局第七大隊後甲分隊今天在光明公園舉辦防火宣導活動，透過與兒童、家長互動，共同建立防災防火意識；消防局長李明峯表示，現場也發放住宅式火災警報器，推廣用火用電的正確觀念，以提升市民的居家安全。

台南市東區小東里里長余天翔今天下午2時至下午6時，結合消防局第七大隊後甲分隊、市議員曾之婕服務處與台南市警第一分局，在光明公園舉辦「小東里2025年歡樂兒童節公益活動~小老闆創意派對」，除了消防局外，警方也前往擺攤，宣導防詐反毒。

消防局人員現場向兒童說明住宅用火災警報器的種類及安裝使用方法、瞭解一氧化碳正確知識；由於台南市官田區上午11時47分才發生芮氏規模4.9、最大震度為4級的地震，消防員也以此舉例，向兒童宣導相關以及地震、火災的逃生避難方式。

消防局準備小小消防衣，讓兒童從遊戲中體驗、從遊戲中學習，幫助家長與孩子共同建立防災防火意識；第七大隊長石家源表示，期望藉由本次活動，讓防火防災觀念向下扎根。

石家源呼籲，清明節連假期間，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，可使用鐮刀或農具割除雜草；不亂丟菸蒂、不焚燒紙錢，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，改採「以功代金」、「以米代金」等功德迴向，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

台南市消防局第七大隊後甲分隊今天在光明公園舉辦防火宣導活動，透過與兒童、家長互動，共同建立防災防火意識。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊後甲分隊今天在光明公園舉辦防火宣導活動，透過與兒童、家長互動，共同建立防災防火意識。記者袁志豪／翻攝
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兒童節 台南 地震

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