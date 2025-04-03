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台中砂石車後斗勾落電線垂地 3機車煞停追撞釀3傷

中央社／ 台中3日電

台中北屯區1輛砂石車昨天上午從工地開出，駛入太原路時，後斗勾落電線垂路面，後方3輛機車見狀煞停發生追撞；警方今天指出，3名騎士擦挫傷送醫，確切肇因待調查釐清。

台中市警察局第五分局表示，2日上午10時6分許在北屯區太原路、景賢八路口發生交通事故，32歲方姓男子駕駛砂石車自路旁工地駛入太原路時，後斗勾到電線，導致電線垂落於太原路上，後方3輛機車見狀煞停發生追撞。

警方指出，4名駕駛酒測值均為0，其中2名騎士左腿擦傷自行就醫，1名騎士全身多處擦挫傷由救護車送醫治療，確切肇事原因由鑑定單位分析研判。

台中市消防局表示，昨天這場車禍據報現場有傷者須送醫，出動救護車載送1名負外傷男子，送往台中慈濟醫院治療。

警方提醒所有貨車駕駛，尤其是運輸砂石等重物的車輛，上路前應檢查車輛運載狀況，確保貨物穩固，並避免將車輛貨物裝載過高，防止與電線或其他設施發生接觸；用路人也應時刻注意路況，以維安全。

台中北屯區1輛砂石車2日發生後斗勾到電線，導致電線垂落路面，後方3輛機車見狀緊急煞停發生追撞；警方3日表示，確切肇事原因將再行鑑定。（民眾提供）中央社
台中北屯區1輛砂石車2日發生後斗勾到電線，導致電線垂落路面，後方3輛機車見狀緊急煞停發生追撞；警方3日表示，確切肇事原因將再行鑑定。（民眾提供）中央社

台中市 砂石

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