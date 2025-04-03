台中砂石車後斗勾落電線垂地 3機車煞停追撞釀3傷

台中北屯區1輛砂石車昨天上午從工地開出，駛入太原路時，後斗勾落電線垂路面，後方3輛機車見狀煞停發生追撞；警方今天指出，3名騎士擦挫傷送醫，確切肇因待調查釐清。

台中市警察局第五分局表示，2日上午10時6分許在北屯區太原路、景賢八路口發生交通事故，32歲方姓男子駕駛砂石車自路旁工地駛入太原路時，後斗勾到電線，導致電線垂落於太原路上，後方3輛機車見狀煞停發生追撞。

警方指出，4名駕駛酒測值均為0，其中2名騎士左腿擦傷自行就醫，1名騎士全身多處擦挫傷由救護車送醫治療，確切肇事原因由鑑定單位分析研判。

台中市消防局表示，昨天這場車禍據報現場有傷者須送醫，出動救護車載送1名負外傷男子，送往台中慈濟醫院治療。