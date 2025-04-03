清明連假首日彰化路段追撞 警：出門前再次檢查車況

國道1號高速公路彰化縣境路段，今上午8點到下午5點的車流速度呈現橘色，有零星追撞事故但沒人受傷，都在半小時內排除；國道警方提醒用路人，今也有車輛拋錨停靠路肩等待救援的零星個案，用路人出發前應再次檢查車輛。

國1彰化匝道入口上午8點起開始慢速前進，9點車輛已排到平面道路，國1彰化埔鹽交流道到北斗交流道之間段車行維持時速40公里到60公里「橘色」，彰化到埔鹽、北斗到西螺的車行速度有時提升到60公里到80公里的「黃色」，直到下午5點過後逐漸恢復正常車速。

國道警方表示，今彰化縣境內的國1路段有零星追撞事故，損害輕微，幸無人受傷，都在半小時內排除，另有零星車輛忽然故障開到路肩臨停等待救援，萬一在行進間故障忽然停止恐釀事故，因此提醒用路人出發前再次檢查車況，以免假日出門掃興又影響交通。