清明連假首日彰化路段追撞 警：出門前再次檢查車況
國道1號高速公路彰化縣境路段，今上午8點到下午5點的車流速度呈現橘色，有零星追撞事故但沒人受傷，都在半小時內排除；國道警方提醒用路人，今也有車輛拋錨停靠路肩等待救援的零星個案，用路人出發前應再次檢查車輛。
國1彰化匝道入口上午8點起開始慢速前進，9點車輛已排到平面道路，國1彰化埔鹽交流道到北斗交流道之間段車行維持時速40公里到60公里「橘色」，彰化到埔鹽、北斗到西螺的車行速度有時提升到60公里到80公里的「黃色」，直到下午5點過後逐漸恢復正常車速。
國道警方表示，今彰化縣境內的國1路段有零星追撞事故，損害輕微，幸無人受傷，都在半小時內排除，另有零星車輛忽然故障開到路肩臨停等待救援，萬一在行進間故障忽然停止恐釀事故，因此提醒用路人出發前再次檢查車況，以免假日出門掃興又影響交通。
從今天路況來看，返鄉掃墓或出遊民眾大多今出門，有些可能明天，國1彰化縣境路段沒實施高乘載，用路人應注意埔鹽南下匝道出口明天上午5點到中午12點封閉；提前北返的車潮可能4月5日湧現，應注意埔鹽北上匝道4月5日、4月6日的中午12點到晚間9點封閉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言