「刑事警察陳子祥」要求匯20萬 證件照太逼真⋯婦嚇壞跑警局求證

簡姓婦人接獲自稱「陳子祥」的刑警，陳用LINE傳送印製顯示「台北市政府警察局」的刑事警察證件，聲稱簡婦涉及刑案，要求匯款20萬元保證金；簡婦心生恐懼，走進派出所詢問，結果證件警方也難辨真假，經致電北市警局查證，確認是詐騙分子假冒。

61歲簡姓婦人昨天接獲自稱新北市板橋區第一銀行行員來電，聲稱簡女雙證件遭盜用涉嫌刑案，隨即將電話轉介給165的偵查員陳子祥；陳自我介紹，說明簡婦已涉及詐欺案件，要求簡婦依指示操作匯款保證金20萬元，否則可能會被逮捕收押。

陳子祥還用LINE傳送證件照片，證明他真的是刑警，證件照片正面顯示「刑事警察」，有附清楚大頭照，背面單位為「台北市政府警察局」；由於照片看起來很像真的刑警，簡婦心生畏懼，詢問丈夫，丈夫也不知道是不是真的警察。

兩人討論後，擔心遇到詐騙，一起前往台南市警第三分局安中派出所詢問求證；所長曾婉甄與值班員警了解後，看著證件照片，也認為難辨真假，致電至台北市警察局相關單位查詢；經確認並沒有這個人，向簡婦與丈夫表示是遇到詐騙集團，不用擔心。

警方指出，近日詐騙集團假冒公務人員證件，越製作越逼真；由於詐騙歹徒製作假證件功力日益精進，導致目前警方遇到友軍到轄區辦案，即使對方出示證件，也會向原單位查詢是否為真。

警方指出，「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍然層出不窮，詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，再利用核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱。