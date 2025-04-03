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改裝車深夜士林車聚 警2周內開25張罰單法辦2人
台北市承德路、士商路等路段，近日深夜常有改裝車聚集，更大喇喇在馬路上危險駕車，嚴重影響道路安全與公眾安寧，轄區士林警方除了啟動快打機制約制，事後更分析監視器影像，3月下旬、短短2個禮拜內開出25張罰單，其中更通知兩位19歲機車騎士到案，以涉犯公共危險罪嫌函送法辦。
警方指出，該群改裝車輛從外縣市聚集後進入士林區，利用士商路深夜人煙稀少，聚集競速，已明顯違反道路交通管理處罰條例，為了展現執法決心，成立專案小組調閱路口監視器，清查過濾違規、違法車牌號碼。
專案小組依「遮蔽車牌」、「無照駕駛」、「危險駕車（競駛）」、「不依順向行駛」及「跨越禁止變換車道線」等違規事實，分別依道路交通管理處罰條例第13、21、43、45及48條，舉發交通違規共25件；另外，針對涉嫌違法改裝車輛，函請監理單位通知車主參加車輛臨時檢驗。
警方說，有2輛機車公然在馬路上競速，涉犯妨害公眾往來安全罪，通知車主19歲洪姓、吳姓男子昨天到案說明，警詢後依刑法第185條公共危險罪嫌函送法辦。
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