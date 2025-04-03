七旬男投資飆股被詐百萬 「假理專」女車手落網求警別上銬

彰化縣70多歲楊姓男子約1個月前點入臉書投資連結，自稱股神「吳老師」分析股市和指點投資方向，楊男先後面交近120萬元，打算了結獲利卻被要求繳交贖回保證金；警方據報逮捕陳姓女車手，依洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

據了解，楊男偏向保守型投資理財，聽說股市行情看好，1個月前點入臉書名人股票投資介紹，加入LINE之後一名自稱「吳老師」聯絡他，分析股票行情頭頭是道，要楊男下載股市APP，指派「理財專員」到他家收取投資款。

楊男信以為真，先後交付合計約120萬元，每次「投資」都神準，APP顯示獲利豐厚，近日吳老師通知抽中一支飆股可加碼投資，楊男看APP帳戶獲利八成，希望先出金再追加投資款，反被要求出金必須支付投資保證金，楊男十分困惑，跟家人談起才知被詐，趕快報警。

警方配合楊男約詐團「理專」交付買飆股的投資款150萬元，30多歲陳姓女車手到楊男住處，連同工作手機、假理專證件和詐騙投資文件一併被警查扣，上手銬時，陳女問「一定要扣嗎？這樣很難看。」員警回答「現行犯要扣，但可用外套遮掩。」