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連假首日國道3車連環撞 園藝車翻覆釀隧道回堵1公里

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

今天清明連假首日，國道3號、6號車流量大，南投路段車流停停走走，國6東向國姓一號隧道中午並發生廂型車打滑，後方車輛來不及應變追撞，造成3車連環車禍，導致國6回堵1公里，警方趕緊拖走事故車輛，交通才逐漸恢復順暢。

國道警方表示，今天上午11時30分，一輛廂型車從國道6號往東向埔里行駛，行經指標17.9公里、國姓一號隧道時，車輛打滑失控，因為車流量大，後方黑色轎車來不及煞車撞上，廂型車被撞側翻。後方白色休旅車也煞車不及，又撞上黑色轎車。

3輛車接連追撞追撞，廂型車上園藝用品和花盆散落路面，導致隧道內一片狼籍，幸好人員並無大礙，但東向車道車流回堵1公里，更讓交通雪上加霜。

國道第七警察大隊加緊清理，半小時後將事故車輛拖走，並完成路面清理，交通才逐漸恢復順暢。國道警方提醒，車輛行駛需保持安全距離，長途開車更要養足精神，隨時注意道路狀況，如因未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將會被吊扣或吊銷駕照。

國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供
國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供
國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供
國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供
國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供
國道6號國姓一號隧道今天中午發生車輛追撞，導致東向車道回堵1公里。圖／警方提供

國道 黑色

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