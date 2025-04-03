連假首日國道3車連環撞 園藝車翻覆釀隧道回堵1公里

今天清明連假首日，國道3號、6號車流量大，南投路段車流停停走走，國6東向國姓一號隧道中午並發生廂型車打滑，後方車輛來不及應變追撞，造成3車連環車禍，導致國6回堵1公里，警方趕緊拖走事故車輛，交通才逐漸恢復順暢。

國道警方表示，今天上午11時30分，一輛廂型車從國道6號往東向埔里行駛，行經指標17.9公里、國姓一號隧道時，車輛打滑失控，因為車流量大，後方黑色轎車來不及煞車撞上，廂型車被撞側翻。後方白色休旅車也煞車不及，又撞上黑色轎車。

3輛車接連追撞追撞，廂型車上園藝用品和花盆散落路面，導致隧道內一片狼籍，幸好人員並無大礙，但東向車道車流回堵1公里，更讓交通雪上加霜。