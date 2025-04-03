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影／註銷車輛拒檢！林口77歲翁狂飆竄逃 警破窗拘捕驚見車內髒臭不堪
新北市林口區昨天有1輛牌照已被註銷的轎車拒絕受檢，加足馬力飆速橫衝直撞逃竄，警方發動攔截圍捕追到，77歲駕駛仍拒不下車，最後被破窗拘捕，赫然發現車內滿是垃圾又臭又髒、皮椅破損不堪，全案依公共危險等罪嫌究辦。
王姓老翁的舊車因未依限期定期檢驗，且逾期超過6個月，去年5月已被註銷牌照，一旦開上路被查獲，除將處罰無牌照行駛，還須補繳自註銷牌照日至查獲日應納的使用牌照稅，最高並處2倍以下罰鍰。
昨天下午2時許，他開車載43歲女兒在林口區竹林路拒檢逃逸，沿途飆車、蛇行、闖紅燈逃給警察追，林口警分局交通分隊發動線上警網攔截圍捕，追了10分鐘才在頭湖一路圓環攔下王姓老翁。
但他仍然拒不下車，員警立即破窗拘捕王姓父女2人，拉扯過程中，老翁臉部刮傷先送林口長庚醫院就醫，之後帶回交通分隊調查，警詢後依公共危險、妨害公務罪嫌移送新北地檢署，並依道路交通管理處罰條例開罰拒檢逃逸、使用註銷牌照、闖紅燈、紅燈右轉等多項交通違規。
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