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清明連假首日湧車潮 國3彰化段多起擦撞車禍「大塞車」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

清明連假，國道3號、國道1號彰化路段今天從上午一路塞到下午，尤其國道3號和美交流道南下要匯入國道1號路段大塞車，今天約發生5、6起擦撞事故，國道警察也呼籲民眾注意車況，或改走替代道路避開車潮。

今天清明連假第一天，也出現南下掃墓祭祖或旅遊車潮，國道3號、國道1號南下彰化路段今天從上午8點多到下午4點都塞車，部分路段甚至只有30多公里，國道3號和美交流道南下要匯入國道1號路段因為車多，也發生5、6起擦撞事故，預計車流可能要到入夜後才能疏解。

國道1號南下彰化交流道路段也從上午開始塞車到埔鹽路段，車速大多僅30多公里，中午過後彰化路段車速回復到50、60公里，國道警察也籲民眾車多時耐心減速慢行，以策安全。

國道3號和美交流道南下要匯入國道1號路段大塞車。圖／翻攝自高公局1968即時路況網
國道3號和美交流道南下要匯入國道1號路段大塞車。圖／翻攝自高公局1968即時路況網

國道 塞車 彰化

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