房東竟成詐團新標的 假租客誘騙投資⋯上千萬元血本無歸

刑事警察局今天提醒，詐騙集團無孔不入，近日更有案例是詐團鎖定有房資產族群，例如佯裝成租客與房東認識，再引誘房東投資虛擬貨幣；北部一名房東因為誤入假冒租客的詐團陷阱，抵押房產借款前後匯出約1300萬元，最後全部血本無歸。

刑事局表示，假投資詐騙成為最嚴重的詐騙類型，財損金額長期高居於165打詐儀表板首位。警方近期發現，詐騙手法轉向租屋網站，詐團鎖定公告出租房屋的房東，以假借詢問租房名義與房東結交好友，再慫恿房東進行投資虛擬貨幣、黃金等標的，要求匯款至指定帳戶，或自行購買虛擬貨幣後轉入指定錢包地址，以進行詐騙。

北部地區一名陳姓房東，去年中在租屋網刊登租屋訊息，附上自身LINE ID供房客聯繫。一名網友加入LINE好友，自稱有意承租，並匯款3萬7000元作為2個月押金及管理費。

數周後房客開始與陳姓房東攀談，話題逐漸轉向投資，不時傳送「泰達幣」獲利截圖，營造穩賺不賠假象，房東逐漸信任，最終房東依指示購買虛擬貨幣，並轉入對方指定錢包地址，同時匯款到對方指定境外帳戶。

為進一步騙錢，詐團指導房東，匯款時向銀行行員謊稱是償還朋友借款，以順利匯出款項。詐團假稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，還介紹民間借貸公司及金主，引導房東抵押房產借款500萬元，前後共計匯出約1300萬元，等到房東要求提領獲利出金，卻被通知要投入更多錢來繳交稅金，這才驚覺受騙。

刑事局表示，詐團活動範圍已不再侷限於耳熟能詳的FB、IG、Threads等社群平臺，更滲透到生活各層面，例如租屋網站，透過假租客方式接觸高資產族群，營造信任後以假投資詐騙的方式誘導投資虛擬貨幣、黃金、股票等，等到被害人深陷不已，再慫恿向詐團勾結的民間貸款或金主借款並設定房產抵押。