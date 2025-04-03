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買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

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買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。事發後桃園市長張善政高度關心，第一時間透過衛生局了解女童受傷情況，並請警察局、衛生局等相關單位儘速釐清相關案情。

據了解，該名50歲婦人今上午約10點到桃園區龍安街上一間手搖飲店，起初和店員表示要點飲料，隨後又向店員稱自己是店面的地主，要求店員撥電話給店長；電話撥通後，婦人和店長講到氣憤難平，竟摔店員手機並將櫃台弄得一團亂，隨即從包包掏出小刀威脅，與店員發生激烈爭執。

對此隔壁店家女員工及美容院老闆娘聽聞聲響，趕緊衝出門查看並勸阻婦人，但婦人情緒不穩，隨即持類似彈簧刀的小刀轉而欲攻擊2女，2人在騎樓閃避，婦人眼見攻擊不成，竟突然衝向一旁猛刺美容院老闆娘的3歲女兒一刀，所幸女童治療後並無大礙，廖女則火速被逮。

事發後桃園市長張善政第一時間透過衛生局了解女童受傷情況，女童幸無大礙，包紮治療後已出院；張善政已請警察局、衛生局等相關單位儘速釐清相關案情。據了解，案發後，已將加害人留置於桃園療養院當中，啟動「強制住院」流程，後續會鑑定精神狀態。

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。圖／民眾提供
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。圖／民眾提供

張善政

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