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金門老翁險遭多層次傳銷詐騙 警方成功攔詐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，包括每月宅配送米、旅遊平安險、意外醫療險及生前契約服務，讓老翁相當心動，準備匯款新台幣25萬8500元，好在匯款時行員察覺有異，立即通報警方，才成功攔阻這起詐騙案件。

金城分局今天表示，這名老翁曾於111年間遭詐騙集團欺騙，過去已有受害經驗，此次接到銷售電話後，他誤以為是「大好康」，就前往銀行匯款，所幸銀行行員機警發現異狀，向警方報案，員警迅速到場了解情況。

金城分局表示經查，雖然該公司確實有營業登記，但其銷售模式與多層次傳銷（俗稱直銷）相似，主要依賴會員招募及商品銷售獲利，具有潛在風險，警方為防止老翁再度受害，多次耐心勸說，提醒其務必與家人商討後再做決定，最終成功阻止匯款。

警方強調，詐騙手法層出不窮，尤其是鎖定高齡族群的「綜合福利契約」或「投資型產品」等銷售話術，往往讓人誤信其保障性，實則可能暗藏陷阱，民眾若接獲類似電話，應提高警覺，避免落入詐騙圈套。警方將繼續加強防詐宣導，並提醒民眾若遇到類似情況，應立即向警方報案。民眾如有疑問或發現可疑情事，可撥打165反詐騙專線求助，避免成為下一個受害者

金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，讓老翁相當心動，準備匯款新臺幣25萬元，但在匯款時行員察覺匯款有異常，立即通報警方，成功攔阻這起詐騙案件。圖／警方提供
金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，讓老翁相當心動，準備匯款新臺幣25萬元，但在匯款時行員察覺匯款有異常，立即通報警方，成功攔阻這起詐騙案件。圖／警方提供
金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，讓老翁相當心動，準備匯款新臺幣25萬元，好在經過警方，成功攔阻這起詐騙案件。圖／警方提供
金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，讓老翁相當心動，準備匯款新臺幣25萬元，好在經過警方，成功攔阻這起詐騙案件。圖／警方提供

受害者 台幣 詐騙集團

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