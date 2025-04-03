金門老翁險遭多層次傳銷詐騙 警方成功攔詐

金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，包括每月宅配送米、旅遊平安險、意外醫療險及生前契約服務，讓老翁相當心動，準備匯款新台幣25萬8500元，好在匯款時行員察覺有異，立即通報警方，才成功攔阻這起詐騙案件。

金城分局今天表示，這名老翁曾於111年間遭詐騙集團欺騙，過去已有受害經驗，此次接到銷售電話後，他誤以為是「大好康」，就前往銀行匯款，所幸銀行行員機警發現異狀，向警方報案，員警迅速到場了解情況。

金城分局表示經查，雖然該公司確實有營業登記，但其銷售模式與多層次傳銷（俗稱直銷）相似，主要依賴會員招募及商品銷售獲利，具有潛在風險，警方為防止老翁再度受害，多次耐心勸說，提醒其務必與家人商討後再做決定，最終成功阻止匯款。