高雄機車違規左轉A到輕軌！肇事女騎士滿臉驚恐 幸無大礙

高雄輕軌又傳出被撞意外！盧姓女子今天中午12時15分許騎機車行經三民區大順三路違規左轉鐵道一街時，不慎和駛過的輕軌發生擦撞，所幸程度輕微，無人受傷；警詢後，將依過失妨害舟車行駛安全罪將盧女移送偵辦。

警方調查，45歲的盧姓女子今天中午12時15分許騎機車行經大順三路，直接左轉進鐵道一街，由於當地是輕軌行經區域，禁止左轉，盧女轉彎時，剛好遇到駛過的輕軌列車，施姓司機員來不及反應，當場和機車擦撞。

事故發生當下，所幸無人受傷；警方獲報趕抵處理，肇事的盧女滿臉驚恐，初步研判為盧姓女騎士未依規定兩段式左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處600元至1800元罰鍰，詳細肇因由交通大隊分析研判。