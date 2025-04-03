快訊

批賴政府錯估情勢一再被當「局外人」 民眾黨：這段時間真的都在睡？

柯文哲出院了！眼神渙散坐輪椅送回北所 台北醫院曝術後狀況

桃園童當街遭刺 女童天真說「不痛」母憶當下驚魂未定

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。女童媽媽想起當下情況驚魂未定，還好女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，否則後果不堪設想。

女童媽媽指出，當時載著女兒買完早餐到龍安街上的美容院準備開店營業，才剛停好機車就聽到隔壁飲料店員工被婦人飆罵，當下她與隔壁店家陳姓員工上前勸阻，沒想到婦人持一把約6公分的摺疊刀轉而要攻擊她們，2人在人行道上躲避並拿雨傘要將婦人手上的刀子打掉，未料婦人突然朝旁邊女兒背後刺了一刀。

女童媽媽說，女兒被攻擊後立刻報警，婦人則直接離去，救護人員到場時陪同女兒到醫院縫傷口，還好因為女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，陳姓員工則手部擦挫傷，皆無大礙，目前皆已返家休養。女童媽媽驚魂未定表示接下來將提告，問女兒痛不痛，她則相當天真地搖搖頭說「不痛」。

警方表示，員警今上午獲報後立即趕抵現場配合救護人員將傷者送醫急救，所幸無大礙，並隨即擴大搜索案發現場附近，發現涉案人44歲廖姓女子並將其逮捕到案，經聯繫廖婦的母親，過去廖婦情緒不穩，曾有相關病史，發生動機案情刻正釐清中，調查後將依法移送桃園地檢署偵辦。

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人攻擊3歲女童事件，女童送醫後所幸沒有大礙，已返家休養。記者周嘉茹／翻攝
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人攻擊3歲女童事件，女童送醫後所幸沒有大礙，已返家休養。記者周嘉茹／翻攝
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人攻擊3歲女童事件，女童送醫後所幸沒有大礙，已返家休養。記者周嘉茹／翻攝
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人攻擊3歲女童事件，女童送醫後所幸沒有大礙，已返家休養。記者周嘉茹／翻攝
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。圖／民眾提供
桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。圖／民眾提供

器官 女童 店員 情緒

延伸閱讀

獨／桃園調查官約少女開房間口交、拍性愛照 賠40萬獲緩刑

大型重機齊聚烏來爭停車權益 新北交通局：公有停車場開放重機停放

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

兒童節不知道哪放電 桃園「這」領限量免費爆米花

相關新聞

桃園童當街遭刺 女童天真說「不痛」母憶當下驚魂未定

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤

台北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人...

影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時

台北市延平北路上、營業逾72年的老字號「鄭記豬腳飯」，昨天是最後一天營業日，不少老饕在店外排隊等待，孰料有民眾因排隊被插...

金門老翁險遭多層次傳銷詐騙 警方成功攔詐

金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，包括每月宅配送米、旅遊平安險、意外醫療險...

高雄機車違規左轉A到輕軌！肇事女騎士滿臉驚恐 幸無大礙

高雄輕軌又傳出被撞意外！盧姓女子今天中午12時15分許騎機車行經三民區大順三路違規左轉鐵道一街時，不慎和駛過的輕軌發生擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。