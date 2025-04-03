快訊

批賴政府錯估情勢一再被當「局外人」 民眾黨：這段時間真的都在睡？

柯文哲出院了！眼神渙散坐輪椅送回北所 台北醫院曝術後狀況

高雄輕軌疑遭違規機車擦撞 幸無人傷已恢復載客

中央社／ 高雄3日電

高雄輕軌今天中午12時16分從C30科工館站開往C29樹德家商站，途中在鐵道一街疑遭違規機車擦撞，所幸乘客、機車駕駛均無受傷；經警方採證，事故10分鐘後列車恢復載客。

高雄捷運公司透過文字訊息表示，輕軌列車在12時許於逆行方向，由C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街口遭機車擦撞，駕駛立刻緊急停車，停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心。

高捷公司表示，此次事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，機車疑似交通違規穿越馬路，與列車發生輕微擦撞；車上旅客及機車駕駛均無受傷，經檢查列車無明顯車損，車上旅客清車後，返回車站搭車或改他其他交通工具，經警方到場採證後，列車在12時26分繼續載客。

高捷說明，如經警方確認為機車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。高雄市捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。

高捷 高雄輕軌

延伸閱讀

苗栗通霄死亡車禍 8旬婦穿越馬路遭撞送醫不治

高雄捷運列車故障！全線慢速行駛 美麗島站爆大量旅客

王美惠爭取嘉義輕軌納入大南方新矽谷 黃敏惠請中央信守承諾蓋輕軌

影／手機就是車票！ 一卡通推TWQR乘車碼全國通用

相關新聞

桃園童當街遭刺 女童天真說「不痛」母憶當下驚魂未定

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤

台北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人...

影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時

台北市延平北路上、營業逾72年的老字號「鄭記豬腳飯」，昨天是最後一天營業日，不少老饕在店外排隊等待，孰料有民眾因排隊被插...

金門老翁險遭多層次傳銷詐騙 警方成功攔詐

金門一名老翁日前接獲推銷電話，對方聲稱可透過「多樣性綜合福利契約」獲得多項福利，包括每月宅配送米、旅遊平安險、意外醫療險...

高雄機車違規左轉A到輕軌！肇事女騎士滿臉驚恐 幸無大礙

高雄輕軌又傳出被撞意外！盧姓女子今天中午12時15分許騎機車行經三民區大順三路違規左轉鐵道一街時，不慎和駛過的輕軌發生擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。