影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時

台北市延平北路上、營業逾72年的老字號「鄭記豬腳飯」，昨天是最後一天營業日，不少老饕在店外排隊等待，孰料有民眾因排隊被插隊不爽報警，警方到場釐清，因無法判斷誰對誰錯，只能安撫雙方情緒，被指控插隊的男子無奈說，就包個便當而已，也不是限量的，不需要這樣子。

中正一分局博愛路派出所4月2日晚上6點50分獲報，鄭記豬腳排隊人潮有人疑似插隊，到場了解，因民眾排隊中途有離開，之後又再度進入排隊隊伍，遭其他排隊民眾質疑插隊，溝通並告知店家未訂有相關排隊規則，應為雙方排隊認知不同，確認當事人均無意見後離去。

警方公布秘錄器影像，可見有民眾質疑「他中間用椅子插進來」、「我排在女生後面，我在的時候他不在，結果他突然出現」、「他們一直在聊天，我以為他只是陪他聊天，沒想到是一起排隊」。

被指控的男子說，就包個便當而已，也不是限量的，一人也限購一個，沒有差一個便當的問題，「我也排了快2個小時」，「最後一天，大家也只是可能懷念吃個便當而已，不需要這樣子」。

警方表示，「看店家有沒有排隊規定，因為我們沒辦法判斷誰對誰錯，看你們要不要各退一步，等一下就排到」，「也不可能說到這邊就吃不到，我也不能說叫他不能吃，我們只是來協調」。