影／台北72年鄭記豬腳飯熄燈日 他被控插隊見警喊：我也排快2小時
台北市延平北路上、營業逾72年的老字號「鄭記豬腳飯」，昨天是最後一天營業日，不少老饕在店外排隊等待，孰料有民眾因排隊被插隊不爽報警，警方到場釐清，因無法判斷誰對誰錯，只能安撫雙方情緒，被指控插隊的男子無奈說，就包個便當而已，也不是限量的，不需要這樣子。
中正一分局博愛路派出所4月2日晚上6點50分獲報，鄭記豬腳排隊人潮有人疑似插隊，到場了解，因民眾排隊中途有離開，之後又再度進入排隊隊伍，遭其他排隊民眾質疑插隊，溝通並告知店家未訂有相關排隊規則，應為雙方排隊認知不同，確認當事人均無意見後離去。
警方公布秘錄器影像，可見有民眾質疑「他中間用椅子插進來」、「我排在女生後面，我在的時候他不在，結果他突然出現」、「他們一直在聊天，我以為他只是陪他聊天，沒想到是一起排隊」。
被指控的男子說，就包個便當而已，也不是限量的，一人也限購一個，沒有差一個便當的問題，「我也排了快2個小時」，「最後一天，大家也只是可能懷念吃個便當而已，不需要這樣子」。
警方表示，「看店家有沒有排隊規定，因為我們沒辦法判斷誰對誰錯，看你們要不要各退一步，等一下就排到」，「也不可能說到這邊就吃不到，我也不能說叫他不能吃，我們只是來協調」。
鄰近台北北門的鄭記豬腳飯，創業於1953年，店內主打豬腳肉飯、東坡肉飯，以及無刺虱目魚肚飯等餐點，還有大骨湯供民眾享用。其中招牌的豬腳因為滷得又黑又嫩，鹹香入味，因此常被粉絲暱稱為「黑金豬腳飯」。除此之外，店內還有隱藏版的「滷大腸飯」，也是不少熟客的必點菜色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言