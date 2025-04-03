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花蓮0403震災週年 消防署推廣訓練提升震災應變

中央社／ 台北3日電

花蓮0403震災週年，消防署長蕭煥章今天說，過去一年努力推廣防災士及T-CERT的訓練，以提升台灣的災害韌性，今年國家防災日也將模擬琉球海溝大地震演練，以提升政府應變能力。

內政部消防署今天發布新聞稿表示，去年4月3日花蓮縣近海發生芮氏規模7.2地震，當時全台劇烈搖晃，地震發生後，消防署也立即成立中央災害應變中心，偕同各中央部會及地方政府全力投入救災工作。

如今0403地震至今已滿週年，蕭煥章指出，地震災害無法預知，惟有持續推動防災措施，才能提升台灣的地震災害韌性。

消防署也致力3面向防災。首先，「強化民間訓練，提升防災能力」，消防署自民國107年起推動防災士培訓與認證制度，截至今年3月底已培訓4萬多名防災士。

此外，去年也已成立90支台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），並訓練約1800名隊員，確保災害發生時能迅速動員社區力量進行應變與救援。

其次為「大規模震災消防救災動員演練，提升震災救援能力」，消防署指出，為強化大規模震災人命救助及災前整備工作，自107年起，每年擇定模擬北部、中部、南部、東部、新竹及嘉義地區發生大規模地震，造成大量建築物倒塌致人命傷亡受困情境，辦理國家防災日大規模震災消防救災動員演練。

同時，去年演練模擬嘉義前緣構造暨梅山斷層發生規模7.3大地震，動員消防特搜等相關單位1300餘人進行實地演練。

最後為「強化防災推廣，提升全民防災意識」，消防署說，為推廣「趴下、掩護、穩住」抗震保命3步驟，於去年辦理全民地震避難動作演練，全台參與人數高達395萬人，顯示全民防災意識逐步提升。

另外，消防署也與全台各大賣場及網路平台合作設置防災專區，計有31家業者參與，推廣防災準備概念，提供民眾購買防災用品的便利管道。

蕭煥章指出，為持續提升防災應變能力，今年國家防災日（9月21日）將進行多項演練，包括模擬琉球海溝發生規模8.5大地震的大規模震災動員演練，以提升政府與各單位的應變能力。

以及，透過災防告警細胞廣播訊息、電視跑馬燈、廣播及數位看板，同步發布地震速報的重大災害緊急警報訊息，傳遞演練和海嘯警報試放演練，確保沿海地區民眾能迅速避難，全面提升台灣震災韌性。

嘉義 地震 民防

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