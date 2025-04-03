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影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤
台北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人因此也吃不到食物。店家緊急報警處理，警方到場後，安撫女顧客及眾人，店家則全部重做被打翻食物的顧客餐點。
大安分局敦化南路派出所，昨天接獲民眾撥打110報案，忠孝東路四段一家知名速食店，一名女顧客蓄意打翻他人餐點，警方趕到現場，發現陳姓女子因店家提供餐點有短少，一時情緒失控，一一將其他顧客餐點打翻，其他顧客見狀，怕陳女有攻擊行為立即躲閃到一旁。
警方趕到現場後，先安撫現場眾人情緒並了解事發經過，由於陳女明顯出現情緒控管問題，現場顧客都表示不予追究，店家也重新製作被打翻顧客餐點，只希望陳女可以離開店內，不作後續追究。
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