快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人因此也吃不到食物。店家緊急報警處理，警方到場後，安撫女顧客及眾人，店家則全部重做被打翻食物的顧客餐點。

大安分局敦化南路派出所，昨天接獲民眾撥打110報案，忠孝東路四段一家知名速食店，一名女顧客蓄意打翻他人餐點，警方趕到現場，發現陳姓女子因店家提供餐點有短少，一時情緒失控，一一將其他顧客餐點打翻，其他顧客見狀，怕陳女有攻擊行為立即躲閃到一旁。

警方趕到現場後，先安撫現場眾人情緒並了解事發經過，由於陳女明顯出現情緒控管問題，現場顧客都表示不予追究，店家也重新製作被打翻顧客餐點，只希望陳女可以離開店內，不作後續追究。

台北市一名女顧客因速食店家給的餐點短少，一時情緒失控，掀翻其他顧客的餐盤，店員向警方解釋事發經過。記者廖炳棋/翻攝
台北市一名女顧客因速食店家給的餐點短少，一時情緒失控，掀翻其他顧客的餐盤，店員向警方解釋事發經過。記者廖炳棋/翻攝

北市 失控 情緒 速食店

延伸閱讀

歷史建築陽明山美軍宿舍 北市議員爆「竟變停車場」

智慧停車出包 北市地磁計時超收身障者4小時費用

影／北市男凌晨內湖駕車自撞路樹 手上還握著喪屍煙彈

北市基隆路地下道施工 4入口4月10日起夜間輪流封閉

相關新聞

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近...

台中太原車站落軌 64歲男遭普悠瑪號撞死屍塊四散鐵軌

今天是清明兒童連假首日，台中太原火車站上午10點驚傳有民眾掉入鐵軌，當時162次普悠瑪號行經煞車不及直接輾過，遺體屍塊四...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤

台北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人...

鶯歌惡火奪2命！狠心夫涉縱火 公共危險及殺人罪嫌移送新北檢

新北市鶯歌區昨天一場大火奪走母女2條人命，狠心丈夫黃姓男子涉嫌縱火害命，警詢後今天依公共危險及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦...

清明祭祖掃墓防火安全 新北消防出動空拍機公墓巡邏

清明祭祖掃墓要注意防火安全，新北市消防局第七救災救護大隊在清明連假期間，出動空拍機巡邏公墓，新北市消防局長陳崇岳與中和區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。