快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子聽聞吵架聲響，趕緊跑出門勸阻，婦人轉而持刀欲攻擊2女不成，竟回頭猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒，女童背部穿刺傷，意識清楚緊急送醫。

據了解，該名50歲婦人今上午約10點到桃園區龍安街上一間手搖飲店，起初和店員表示要點飲料，隨後又向店員稱自己是店面的地主，要求店員撥電話給店長；電話撥通後，婦人和店長講到氣憤難平，竟摔店員手機並將櫃台弄得一團亂，隨即從包包掏出小刀威脅，與店員發生激烈爭執。

對此隔壁店家2名女子聽聞聲響，趕緊衝出門查看並勸阻婦人，但婦人情緒不穩，隨即持類似彈簧刀的小刀轉而欲攻擊2女，2人在騎樓閃避，婦人眼見攻擊不成，竟突然衝向一旁猛刺其中一名女子的3歲女兒一刀，其包包疑似還裝有榔頭等物，嚇壞附近民眾。

桃園市消防局約上午10時14分接獲報案，救護人員抵達現場檢視3歲女童背部有2公分穿刺傷，家屬表示遭嫌犯以折疊刀刺傷，患者意識清醒，由救護人員止血包紮後送桃園醫院。警方獲報後趕到現場，將婦人帶回派出所偵辦中，詳細事發經過待進一步調查。

桃園今上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影
桃園今上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影

女童 店員 桃園

延伸閱讀

兒童節不知道哪放電 桃園「這」領限量免費爆米花

11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

差點提前過清明 桃園機車騎士待轉遭曳引車駕駛撞上

桃園翁疑心臟病發倒臥馬路 掙扎難起身竟遭轉彎車輾斃

相關新聞

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近...

台中太原車站落軌 64歲男遭普悠瑪號撞死屍塊四散鐵軌

今天是清明兒童連假首日，台中太原火車站上午10點驚傳有民眾掉入鐵軌，當時162次普悠瑪號行經煞車不及直接輾過，遺體屍塊四...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

影／餐點短少大家也別吃！北市女子情緒失控一一掀翻其他顧客餐盤

台北市大安區一家速食店，昨天發生一名女顧客疑因店家少做了餐點，一時情緒失控，竟起身一一掀翻其他正在用餐顧客的餐盤，其他人...

鶯歌惡火奪2命！狠心夫涉縱火 公共危險及殺人罪嫌移送新北檢

新北市鶯歌區昨天一場大火奪走母女2條人命，狠心丈夫黃姓男子涉嫌縱火害命，警詢後今天依公共危險及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦...

清明祭祖掃墓防火安全 新北消防出動空拍機公墓巡邏

清明祭祖掃墓要注意防火安全，新北市消防局第七救災救護大隊在清明連假期間，出動空拍機巡邏公墓，新北市消防局長陳崇岳與中和區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。