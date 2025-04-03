鶯歌惡火奪2命！狠心夫涉縱火 公共危險及殺人罪嫌移送新北檢

新北市鶯歌區昨天一場大火奪走母女2條人命，狠心丈夫黃姓男子涉嫌縱火害命，警詢後今天依公共危險及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局昨天中午12時44分獲報，鶯歌區福隆一街連棟3層樓建築，2樓有大量火煙竄出，疑似有人受困火場內，出動44輛各式消防車及116人前往搶救，消防人員冒險進入在火場3樓往2樓樓梯間發現2具焦屍，經查證身分確認為58歲張姓婦人及其25歲黃姓女兒。

經警方調閱火場周邊監視器，發現火警發生前起火戶屋主黃姓男子（59歲）早一步獨自從起火戶離開，懷疑涉有重嫌，員警隨後找到在火場附近徘徊的黃男將人帶返派出所。

據了解，黃男被逮後說詞反反覆覆，昨天第一時間於警詢時曾坦承在房間內持打火機燒塑膠等雜物，今天又改口辯稱，是他離開後才失火，不知道為何會起火，卻對身上放有4個打火機，及對衣服有3處被燒破洞痕跡，也交待不清楚。