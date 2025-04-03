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詐騙女車手面交遭警逮求別上銬 依詐欺罪嫌送辦

中央社／ 彰化3日電

彰化一名詐騙集團車手與被害人面交150萬元，遭埋伏警方以現行犯逮捕，當員警要使用手銬時，她求說「這樣不好看」，員警最後脫下外套借她披著，全案依詐欺等罪嫌送辦。

彰化縣警察局北斗分局今天新聞稿指出，楊姓被害人在網路認識一名「老師」報明牌投資股票，並陸續面交新台幣數百萬元現金給假投資專員，要出金時卻遭對方回覆須繳交保證金，他驚覺有異，向警方報案稱疑似遭詐騙。

埤頭分駐所獲報後組成專案小組，趁詐騙集團與被害人再次約定面交，車手完成取款之際，埋伏員警立即上前逮捕車手，查扣150萬元現金。

這名女車手要被上銬時，還說「可以不要這樣扣嗎」、「這樣不好看」，員警表示現行犯逮捕要上銬，後來一名女警脫掉自身外套借她披在身上，全案依詐欺等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長楊志源表示，警方利用詐騙集團食髓知味的心理埋伏緝獲，將持續追查幕後組織，提醒民眾若遇來路不明投資機會，應提高警覺，切勿輕信網路高報酬投資廣告。

詐騙集團 車手

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