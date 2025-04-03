台中太原車站落軌 64歲男遭普悠瑪號撞死屍塊四散鐵軌

今天是清明兒童連假首日，台中太原火車站上午10點驚傳有民眾掉入鐵軌，當時162次普悠瑪號行經煞車不及直接輾過，遺體屍塊四散鐵軌，不少等候搭車旅客目擊嚇壞；鐵路警察確認死者身分，上午蒐證完畢後，現場列車於11點5分駛離。

鐵警台中分局指出，台中分駐所上午接獲消防通報，台鐵162次普悠瑪自強號10時9分在太原車站發生事故。

警方查，當時吳姓男子（64歲）在太原車站第二月台掉落鐵軌，162次列車司機員發現後，緊韌加鳴笛，但仍不及煞停撞擊該民眾。

警方到場時，男子遭撞屍塊四散，明顯無生命跡象，警方10時45分搜證完畢後、排除外力介入，經請示檢察官准予放行後，該列車於11時5分駛離現場，後續報請檢方相驗釐清死因、案發原因。

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