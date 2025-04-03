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清明祭祖掃墓防火安全 新北消防出動空拍機公墓巡邏
清明祭祖掃墓要注意防火安全，新北市消防局第七救災救護大隊在清明連假期間，出動空拍機巡邏公墓，新北市消防局長陳崇岳與中和區副區長陳明進等人今天上午前往中和區第五公墓關懷慰問。
新北市消防局為降低今年清明連假墓地雜草火災風險，自3月22日至4月6日掃墓高峰期間，採取預防、搶救雙管齊下的策略，配合各區公所，針對轄內搶救不易且具雜草火災潛勢墓地設置警戒駐點，並提供民眾可重複使用的宣導水桶，及懸掛宣導標語布條向民眾宣導「祭祖掃墓不用火，環保又平安」的防火觀念，同時已完成6場次林野墓地火災搶救演練，運用空拍機及消防機器人科技救災，以快速撲滅火苗。
消防局長陳崇岳今與專門委員陳勝照、第七救災救護大隊長鄭向晃、第七義消大隊副大隊長邱坤山、第七防宣義消中隊長王美惠及中和區副區長陳明進等人，今天上午10時前往中和區第五公墓入口處所設立駐點，慰問犧牲假期值勤警義消人員。
陳崇岳呼籲市民掃墓祭祖，若要焚燒金紙更應留意，善加運用駐點服務提供儲水桶，祭拜完成後要確認金紙餘燼熄滅；及早應變就可避免山林火警發生風險。最後，市民清明掃墓時應遵守「除草不用火」、「紙錢不燃燒」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」、「垃圾要帶走」以及「清明掃墓不用火」的「4不1要」口訣，慎終追遠，防範火災，環保又平安。
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