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高雄馬路鈔票滿天飛黑衣男撿錢畫面曝 警：失主沒找到
高市一名機車騎士昨天下午行經民族一路，千元大鈔從口袋飛出渾然未覺，路過騎士行車記錄器拍下路旁一名黑衣男撿鈔票，PO網問「不知有無送交警方」；轄區警方指，黑衣男已將拾獲的9000元現金送交警方，目前還在找失主。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一群機車騎士昨天下午2時17分許行經高市三民區民族一路80號長谷世貿大樓前，其中一名騎士口袋飛出數十張千元大鈔，但騎士未察覺仍直直往前駛。
後方機車騎士行車記錄器拍下，鈔票滿天飛，飄到地上後，路旁一名黑衣男子蹲下撿鈔，於是將影片PO上社群，提問不知黑衣男是否有將撿到的錢送到派出所？
轄區三民二警分局指出，當天下午2時20分許，許姓男子見馬路有千元大鈔飄散，將錢撿起清點後共約9000元現金，許男已將錢均送交民族派出所，警方依規定受理後，開出拾得物收據。
警方指出，目前尚未接獲失主報案，正積極調閱監視器確認失主身分。
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