台東某國小特教班兒虐案 檢方組專案小組調查

台東某國小1月發生特教班兒虐事件，民進黨立委伍麗華接獲陳情，該班8名特教生有6人受虐，且通報1個多月後才調查，懷疑校方包庇。台東地檢署組成專案小組，調查、釐清案情。

台東地檢署今天指出，接獲台東縣某幼兒園（特教班）學童遭不當對待事件，旋即指派專責檢察官組成專案小組，並指揮台東縣警察局、台東縣警察局關山分局等單位，深入調查、釐清事件始末，目前仍積極偵辦中。

伍麗華接獲家長陳情，1月8日有家長發現孩童身上有嚴重傷勢，詢問校方原因是「被椅子砸傷」，調閱監視器也沒有異狀，直到1個半月後，收到台東縣教育處調查小組通知，才發現孩童是被施暴。

受害孩童家長說，第一次去學校調閱監視器，校方說是死角沒拍到，直到2月27日看到畫面，才知道孩子承受不當對待；也有受害孩童家長說，監視器畫面拍到老師拉扯孩童手、腳踩孩子小腿、一度把孩童頭往牆壁衝撞。

伍麗華指出，校方第一時間提供家長非真正施暴時間，讓家長誤信，台東教育處1月9日接獲通報，1個多月後才成立調查小組，家長在2月27日才獲通知才知道孩子被施暴，認為校方、台東縣教育處消極處理，甚至欺騙、隱瞞等重大失職。

針對幼童疑似遭教師不當對待案件，校方指出，已將施暴老師停聘，將重新檢視近1個月的監視影片，發現另1老師知道有老師施暴未回報，因此這名老師目前也停聘接受調查。