清明防火守護平安 新北消防設站整備
新北市政府消防局為降低今年清明連假墓地雜草火災風險，自3月22日至4月6日掃墓高峰期間，採取預防、搶救雙管齊下的策略，配合各區公所，針對轄內搶救不易且具雜草火災潛勢墓地設置警戒駐點，並提供民眾可重複使用的宣導水桶，及懸掛宣導標語布條向民眾宣導「祭祖掃墓不用火，環保又平安」的防火觀念，同時也完成6場次林野墓地火災搶救演練，運用空拍機及消防機器人科技救災，以快速撲滅火苗。
今天是清明連假首日，新北市政府消防局陳崇岳局長上午特別前往中和區第五公墓進行關懷及慰問，對於連假期間犧牲休息及陪伴家人時光，並堅守在第一線工作崗位且辛勤付出的消防、義消同仁表達感謝之意。
依據內政部消防署統計，每年3、4月是我國掃墓高峰期，墓地雜草火災發生的頻率極高，新北市政府消防局陳崇岳局長呼籲，焚燒紙錢及雜草除將增加火災發生的風險外，亦易造成環境汙染，建議民眾應以「祭祖掃墓不用火」為目標，並謹記「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」四不一要口訣，共同守護火災防範安全，確保在安全、平安的環境下追思先人。
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