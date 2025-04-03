快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

清明防火守護平安 新北消防設站整備

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府消防局為降低今年清明連假墓地雜草火災風險，自3月22日至4月6日掃墓高峰期間，採取預防、搶救雙管齊下的策略，配合各區公所，針對轄內搶救不易且具雜草火災潛勢墓地設置警戒駐點，並提供民眾可重複使用的宣導水桶，及懸掛宣導標語布條向民眾宣導「祭祖掃墓不用火，環保又平安」的防火觀念，同時也完成6場次林野墓地火災搶救演練，運用空拍機及消防機器人科技救災，以快速撲滅火苗。

今天是清明連假首日，新北市政府消防局陳崇岳局長上午特別前往中和區第五公墓進行關懷及慰問，對於連假期間犧牲休息及陪伴家人時光，並堅守在第一線工作崗位且辛勤付出的消防、義消同仁表達感謝之意。

依據內政部消防署統計，每年3、4月是我國掃墓高峰期，墓地雜草火災發生的頻率極高，新北市政府消防局陳崇岳局長呼籲，焚燒紙錢及雜草除將增加火災發生的風險外，亦易造成環境汙染，建議民眾應以「祭祖掃墓不用火」為目標，並謹記「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」四不一要口訣，共同守護火災防範安全，確保在安全、平安的環境下追思先人。

新北市政府消防局陳崇岳局長上午特別前往中和區第五公墓進行關懷及慰問。圖／新北市政府消防局
新北市政府消防局陳崇岳局長上午特別前往中和區第五公墓進行關懷及慰問。圖／新北市政府消防局
新北市政府消防局配合各區公所，針對轄內搶救不易且具雜草火災潛勢墓地設置警戒駐點。圖／新北市政府消防局
新北市政府消防局配合各區公所，針對轄內搶救不易且具雜草火災潛勢墓地設置警戒駐點。圖／新北市政府消防局

火災 連假

延伸閱讀

4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人

新北三重分傳住宅、工廠火警 消防局出動46車、88人

清明掃墓增感染恙蟲病風險 花蓮縣出現2例

世壯運5月17日登場 新北運動熱區420堂免費課暖身

相關新聞

台中太原車站落軌 64歲男遭普悠瑪號撞死屍塊四散鐵軌

今天是清明兒童連假首日，台中太原火車站上午10點驚傳有民眾掉入鐵軌，當時162次普悠瑪號行經煞車不及直接輾過，遺體屍塊四...

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天仍喪命

日本籍61歲婦人與30歲兒子來台旅遊，15日下午母子走在高雄市區人行道卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個...

鶯歌惡火奪2命！狠心夫涉縱火 公共危險及殺人罪嫌移送新北檢

新北市鶯歌區昨天一場大火奪走母女2條人命，狠心丈夫黃姓男子涉嫌縱火害命，警詢後今天依公共危險及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦...

高雄馬路鈔票滿天飛黑衣男撿錢畫面曝 警：失主沒找到

高市一名機車騎士昨天下午行經民族一路，千元大鈔從口袋飛出渾然未覺，路過騎士行車記錄器拍下路旁一名黑衣男撿鈔票，PO網問「...

影／北市男凌晨內湖駕車自撞路樹 手上還握著喪屍煙彈

今天凌晨2時許，台北市內湖路一段發生小客車自撞車禍，警方趕到現場，發現58歲徐姓男駕駛右手還握著電子煙，檢測後發現含有二...

清明連假首日 基隆年輕女子凌晨墜樓亡行人目擊報案

一名年近20歲女子今天凌晨5點多在基隆市七堵區一棟大樓墜樓，當時有一名路人走路經過發現報警，警方及救護車趕至，發現女子死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。