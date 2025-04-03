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清明連假首日 基隆年輕女子凌晨墜樓亡行人目擊報案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名年近20歲女子今天凌晨5點多在基隆市七堵區一棟大樓墜樓，當時有一名路人走路經過發現報警，警方及救護車趕至，發現女子死亡未送醫。警方調查現場初判無外力介入，家屬對死因無意見，警方報請檢方相驗釐清。

市警第三分局今天凌晨5點多接獲119轉報，七堵區一棟大樓前疑有人墜樓，一名女子走路經過發現，立即撥打119，救護車到場後經救護人員檢視已明顯死亡，沒有送醫。

警方查訪住處相關人員，照顧人員及家屬表示無意見，市警局鑑識人員到場勘查採證，初勘現場未發現打鬥痕跡、門窗無遭破壞跡象，未見外力介入。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆一女凌晨墜落亡，行人目擊報案，經查無外力，警方報請檢方相驗釐清。記者游明煌／攝影
基隆一女凌晨墜落亡，行人目擊報案，經查無外力，警方報請檢方相驗釐清。記者游明煌／攝影

墜樓 救護車 死亡

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