清明連假首日 基隆年輕女子凌晨墜樓亡行人目擊報案

一名年近20歲女子今天凌晨5點多在基隆市七堵區一棟大樓墜樓，當時有一名路人走路經過發現報警，警方及救護車趕至，發現女子死亡未送醫。警方調查現場初判無外力介入，家屬對死因無意見，警方報請檢方相驗釐清。

市警第三分局今天凌晨5點多接獲119轉報，七堵區一棟大樓前疑有人墜樓，一名女子走路經過發現，立即撥打119，救護車到場後經救護人員檢視已明顯死亡，沒有送醫。

警方查訪住處相關人員，照顧人員及家屬表示無意見，市警局鑑識人員到場勘查採證，初勘現場未發現打鬥痕跡、門窗無遭破壞跡象，未見外力介入。

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