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連假首日…國3台中大甲路段女子凌晨墜橋亡
清明連假第一天，國道3號大甲路段凌晨傳出不幸，一名約30多歲女子凌晨1時47分將轎車停放國道中市大甲路段路肩，被發現墜落高架橋下，女子當場慘死，傷患家屬在場表示不需送醫，由家屬委請殯葬業者處理。
台中市府消防局指出，3日凌晨1時47分獲報國道3號北上167.9公里下方河床救助案件，派遣外埔、大甲、清水及西屯分隊，出動各式車輛13輛、船艇3艘，消防人員26名。
分隊長廖書群擔任指揮官救援，並使用繩索垂降至橋下吊掛女子至橋面上，經評估已無生命徵象，傷患家屬在場表示不需送醫，後續交由員警及家屬處理，詳細墜橋原因有待調查釐清。
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