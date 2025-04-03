影／高雄男飆車撞欄杆飛30公尺 見警追起身逃遭路人鎖喉壓制

越南籍阮姓男子昨晚7時許騎機車行經高市中山西路，因未開大燈，被巡邏警網攔查，但阮男未停車，闖紅燈、逆向逃逸，後自撞體育館欄杆，噴飛在地，見警方尾追又起身逃跑，一對男女目擊，男子對阮男使鎖喉功助警逮人，後被查出是逃逸移工。

網路社群Threads一名女網友貼出一則貼文，指昨晚在立志街的鳳山體育館路口，見一名機車騎士飆車，未注意人行道高低落差，撞上廣場欄杆，噴飛約3、40公尺遠。

女網友敘述，警察當時在後面停車後追過來，但摔車騎士居然爬起來跑，她的男友放開她的手，衝上去鎖喉壓制犯人，這一幕，讓她看得手超抖，騎士被她男友壓著，警察也圍上來，原以為是犯人騎車沒開燈，警方才想攔他，沒想到是在工地打工的逃逸外勞。

轄區鳳山警分局指出，當時忠孝所員警發現阮姓男子（39歲）於中山西路與自由路口騎機車未開大燈，遂予攔查，但阮男未停車受檢，反而闖紅燈、逆向行駛逃逸。

後阮男於立志街與體育路路口欲騎入鳳山體育館時，自撞人行道，機車噴飛至公園內，1名見義勇為的熱心男子協助上前壓制，和警方合力逮獲阮男；經清查，阮男是逃逸半年的越南籍移工。