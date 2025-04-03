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台中電鍍廠清晨大火 200平方公尺鐵皮廠黑煙猛竄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區1間電鍍廠今清晨5點多驚傳火警，現場一度傳出爆炸聲火勢猛烈，消防出動8個分隊到場支援，火勢約在上午6點多撲滅，初估現場燃燒車床、機械設備面積約200平方公尺，所幸無人受傷受困，詳細起火原因調查中。

台中市消防局上午5點36分獲報西屯區環中路的電鍍廠火警，出動第六大隊、轄區協和分隊等8個單位，一共20輛車、44名消防員到場，由第六大隊長蔡孟栩擔任指揮官。

消防指出，現場為地上1層鐵皮建物濃煙竄出，火勢在6點33分控制、48分撲滅，經查工廠內車床、機械設備燃燒，面積約200平方公尺，起火原因調查中。

台中第六分局也派員到場疏導交通，警方抵達時現場已無煙霧，確認火警未波及周邊住戶、車輛，沒有人員傷亡。

台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供
台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供
台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供
台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供
台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供
台中西屯區環中路電鍍廠今清晨5點多大火，現場濃煙猛竄，所幸無人傷亡。圖／消防提供

台中市 消防員 火災 爆炸

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