聽新聞
0:00 / 0:00
台中電鍍廠清晨大火 200平方公尺鐵皮廠黑煙猛竄
台中市西屯區1間電鍍廠今清晨5點多驚傳火警，現場一度傳出爆炸聲火勢猛烈，消防出動8個分隊到場支援，火勢約在上午6點多撲滅，初估現場燃燒車床、機械設備面積約200平方公尺，所幸無人受傷受困，詳細起火原因調查中。
台中市消防局上午5點36分獲報西屯區環中路的電鍍廠火警，出動第六大隊、轄區協和分隊等8個單位，一共20輛車、44名消防員到場，由第六大隊長蔡孟栩擔任指揮官。
消防指出，現場為地上1層鐵皮建物濃煙竄出，火勢在6點33分控制、48分撲滅，經查工廠內車床、機械設備燃燒，面積約200平方公尺，起火原因調查中。
台中第六分局也派員到場疏導交通，警方抵達時現場已無煙霧，確認火警未波及周邊住戶、車輛，沒有人員傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言