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影／新莊7旬婦遺失老伴喪葬費傷心自責 警逮拾獲貪女送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區日前有1名74歲老婦到銀行提領5萬餘元準備支付老伴的喪葬費，冒雨返家途中卻遺失。老人家哭得很傷心，警方看見她兒子在臉書貼文協尋，當天便找到拾獲現金的年輕女子，物歸原主並將女子移送法辦。

老婦是在3月31日上午11時許，到新莊區思源路某銀行提領5萬2500元喪葬費，冒著大雨撐傘走路返家途中遺失，到家發現之後折返原路已經找不到，傷心自責以淚洗面。

她的兒子在臉書社群發文協尋，不僅許多網友安慰幫忙給意見，新莊區民安里長黃科銘還表示若後續喪葬費用支付困難，他可以幫忙。新莊警分局頭前及昌平派出所員警分別都看見貼文，隨即聯繫當事人、調閱沿路監視器展開調查。

警方發現老婦是在新莊區福壽街走路時掉落現金袋，被路過機車騎士撿走。警員呂俊彥隨即通知24歲王姓女車主，當天晚上8時許到案說明、交還拾得全額現金。王女辯稱先去上班，沒時間拿到派出所報案，警詢後被依侵占遺失物罪嫌函送新北地檢署偵辦。

老婦人失而復得相當開心，她兒子也在臉書發文感謝警方熱心及效率，不到9個小時即尋回現金，同時向和平里辦公室和暖心提供意見的網友致謝，母子倆前天晚上還帶飲料和雞排去派出所慰勞員警。

新莊警分局提醒民眾，拾獲他人遺失物，不論物品價值高低，均應報案交給警察機關，否則將觸犯刑法侵占遺失物罪嫌，得不償失。

新北市新莊區日前有1名74歲老婦，到銀行提領5萬餘元準備支付老伴的喪葬費，冒雨返家途中卻遺失。老人家哭得很傷心，警方看見她兒子在臉書貼文協尋，當天便找到拾獲現金的年輕女子，物歸原主。圖／警方提供
新北市新莊區日前有1名74歲老婦，到銀行提領5萬餘元準備支付老伴的喪葬費，冒雨返家途中卻遺失。老人家哭得很傷心，警方看見她兒子在臉書貼文協尋，當天便找到拾獲現金的年輕女子，物歸原主。圖／警方提供
老婦人遺失喪葬費，警方當天便尋回，她的兒子在臉書發文感謝提供協助的人。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
老婦人遺失喪葬費，警方當天便尋回，她的兒子在臉書發文感謝提供協助的人。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
老婦人冒著大雨撐傘走路返家途中遺失老伴的喪葬費，警方調閱監視器發現被路過機車騎士撿走。記者林昭彰／翻攝
老婦人冒著大雨撐傘走路返家途中遺失老伴的喪葬費，警方調閱監視器發現被路過機車騎士撿走。記者林昭彰／翻攝

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