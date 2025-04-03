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影／6旬男遭網路仙人跳欲購蘋果禮品卡 超商店員硬是不賣還報警

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市1名6旬林姓男子於前天至清水區某超商欲購買4萬元Apple（蘋果）點數禮品卡，店員機警詢問下，才知林男網交女友以為遇真愛，遭自稱男友嗆聲威脅，因而欲購4萬元Apple點數以求和解，經通報清水派出所員警協助了解，順利阻止林男被詐騙

清水分局表示，這名年約6旬林姓男子4月1日至清水區統一超商欲購買4萬元的蘋果Apple點數禮品卡，店員因時常聽聞清水警分局有關「識詐」、「防詐」宣導，對於防詐技巧略有心得，非常機警地關懷林男購買原因。

林男坦白表示，因於網路上認識女網友，原以為遇到真愛，卻殺出另一名男網友自稱是幫派成員，在通訊軟體上威脅林男，稱不給蘋果禮品卡點數便要對其傷害，林男恐遭傷害，便聽從該男子指示，欲購買Apple點數4萬元並將序號翻拍給該男子。

過程中，店員告知林男此情形應是詐騙手法，同時通報清水派出所員警協助了解，當場堅決表示不願意賣點數給林男，林男便逕自離開現場。

清水警方到場時，林男已離開超商，為避免林男再前往另家超商購買點數，依店員所述衣著特徵，擴大尋找周邊超商，終發現林男仍在附近另家超商，正要購買Apple點數1萬6千元，警方及時將林男攔阻，並告知此為詐騙法，林男驚覺自已遭「網路仙人跳」詐騙。

清水分局長蔡慶星表示，民眾遭假交友真詐財的被害案件，有越來越多的趨勢，除了上述遭第三人威脅而交付財物外，還有歹徒以親友重病、無國界醫生等話術誘使被害人匯款，更有民眾與假網友「視訊裸聊」時遭歹徒側錄性私密影像，遭威脅「不給錢，就公開」，許多人因而匯款或購買商品點數而翻拍給歹徒，造成財物損失。呼籲民眾善用165防詐騙專線或110報案專線查證，避免被騙。

男子前天至清水區一家超商欲購買4萬元的蘋果APPLE點數禮品卡，店員機警詢問下，才知其可能受騙。圖／清水分局提供
男子前天至清水區一家超商欲購買4萬元的蘋果APPLE點數禮品卡，店員機警詢問下，才知其可能受騙。圖／清水分局提供
男子前天至清水區一家超商欲購買4萬元的蘋果APPLE點數禮品卡，店員機警詢問下，才知其可能受騙。圖／清水分局提供
男子前天至清水區一家超商欲購買4萬元的蘋果APPLE點數禮品卡，店員機警詢問下，才知其可能受騙。圖／清水分局提供

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