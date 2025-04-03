影／6旬男遭網路仙人跳欲購蘋果禮品卡 超商店員硬是不賣還報警

台中市1名6旬林姓男子於前天至清水區某超商欲購買4萬元Apple（蘋果）點數禮品卡，店員機警詢問下，才知林男網交女友以為遇真愛，遭自稱男友嗆聲威脅，因而欲購4萬元Apple點數以求和解，經通報清水派出所員警協助了解，順利阻止林男被詐騙。

清水分局表示，這名年約6旬林姓男子4月1日至清水區統一超商欲購買4萬元的蘋果Apple點數禮品卡，店員因時常聽聞清水警分局有關「識詐」、「防詐」宣導，對於防詐技巧略有心得，非常機警地關懷林男購買原因。

林男坦白表示，因於網路上認識女網友，原以為遇到真愛，卻殺出另一名男網友自稱是幫派成員，在通訊軟體上威脅林男，稱不給蘋果禮品卡點數便要對其傷害，林男恐遭傷害，便聽從該男子指示，欲購買Apple點數4萬元並將序號翻拍給該男子。

過程中，店員告知林男此情形應是詐騙手法，同時通報清水派出所員警協助了解，當場堅決表示不願意賣點數給林男，林男便逕自離開現場。

清水警方到場時，林男已離開超商，為避免林男再前往另家超商購買點數，依店員所述衣著特徵，擴大尋找周邊超商，終發現林男仍在附近另家超商，正要購買Apple點數1萬6千元，警方及時將林男攔阻，並告知此為詐騙法，林男驚覺自已遭「網路仙人跳」詐騙。