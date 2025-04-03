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鶯歌火警奪妻女2命 疑夫縱火

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市黃姓男子昨涉嫌在家縱火，妻子及女兒被燒成焦屍，警方帶回黃男調查，預計今依公共危險罪移送。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨涉嫌在家縱火，妻子及女兒被燒成焦屍，警方帶回黃男調查，預計今依公共危險罪移送。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨涉嫌在家點燃雜物起火後逃離，引發大火，妻子及女兒逃生不及被燒成焦屍。警方帶回在附近徘徊的黃男調查，他稱向妻子討錢不成放火，警方從他身上採證送驗，停止夜間詢問，預計今依公共危險罪移送，持續與消防局鑑識釐清起火原因。

警方調查，無業五十九歲黃姓男子情緒狀態不穩，與妻子五十八歲張姓婦人及廿五歲黃姓女兒，同住新北鶯歌區福隆一街某連棟三層樓公寓；昨中午十二時許發生火警，二樓有大量火煙竄出，消防隊出動四十四輛各式消防車及一一六人前往搶救。

消防人員進入火場搜救，在二樓往三樓的樓梯間發現張婦及黃女已成焦屍，研判兩人想衝下樓逃生，因火煙太猛烈，昏倒在樓梯間喪命。消防隊一個多小時撲滅火勢，檢視燃燒面積一百多平方公尺。

警方調閱公寓周邊監視器，發現火警發生前黃男早一步從起火戶獨自離開，懷疑涉有重嫌，隨後發現他在附近徘徊，帶返派出所依公共危險罪偵辦。

面對警方詢問，起初黃男沉默或傻笑不答，員警發現他手部輕微灼傷，且外套有火燒痕跡，進一步追問，他才氣憤說「就是跟她討錢不給才生氣放火」，稱案發前上樓向妻子索討數百元想買東西被拒，還被罵「沒路用的人」，又不讓他吃飯，他返回二樓房間用打火機點燃塑膠等雜物洩憤，沒想到火勢一發不可收拾，他見房間起火就關門下樓離開。

黃男的胞兄住附近，車程不到三分鐘，接獲警方通知趕抵，稱黃男與妻女同住，兒子就讀大學四年級，平日不住在家裡，黃男平常沒有異狀，且挺怕妻子，與鄰居相處愉快，他認為不太可能會縱火，希望警方查清楚。

新北消防局火災調查人員及警方鑑識人員昨到場勘查，警方也從黃男外套及身上採證，鑑識釐清起火原因，停止夜間詢問。

妻子 房間

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